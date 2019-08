Goffin staat in de tweede ronde, al had hij wel een vette kluif aan een enthousiaste Moutet DMM

27 augustus 2019

00u25 2 US Open David Goffin staat in de tweede ronde van de US Open. Niet zonder moeite, want tegen Corentin Moutit (ATP-82) had onze landgenoot vier sets nodig. De partij duurde bijna drie uur. Setstanden: 6-3, 3-6, 6-4 en 6-0.

Een Belgisch-Frans onderonsje voor David Goffin om de US Open mee te beginnen. Onze landgenoot keek voor zijn eerste ronde Corentin Moutet in de ogen. Amper 20 jaar, het nummer 82 op de ATP-ranglijst en linkshandig. De Fransman is een zo goed als onbeschreven blad. Moutet maakte vorig jaar z’n debuut in de US Open, maar ging er toen na vier sets uit tegen Nicolas Mahut. Hapklare brok voor Goffin?

Op z’n minst een taaie brok. In de eerste set kon Moutet aardig gelijke tred houden met onze landgenoot. De Fransman ging mee tot aan 3-3, daarna duwde Goffin door. Onze landgenoot ging een eerste keer door de opslag van zijn jongere tegenstander en dat was meteen voldoende om de set naar zich toe te trekken. Bij 5-3 speelde Goffin kordaat uit. Alles onder controle.

De tweede set startte dan weer verrassend met een valse noot. Moutet snoepte Goffin meteen zijn opslagspel af. Onze landgenoot zette zijn fout weer recht en klom bij 2-2 snel op gelijke hoogte. Wat volgde was een heruitgave van de spelletjes in het eerste deel van de wedstrijd. Spanning troef, tot Moutet opnieuw door de opslag van onze landgenoot ging. Goffin had geen antwoord meer in huis en moest de tweede set met wat verrassend met 3-6 afgeven.

Weer felbevochten punten in het begin van de derde set. Goffin moest aan de bak om de partij niet uit handen te geven. De Luikenaar deed wat moest en liep plots snel uit tot 4-1. De trein leek op de rails, maar weer gaf Goffin het uit handen. Moutet kwam bij 4-4 op gelijke hoogte. Het waren cruciale momenten in de wedstrijd. Ondanks een wereldpunt van de Fransman wist Goffin het toch te klaren. Moutet verslikte zich aan het slot in drie dubbele fouten op rij. 6-3, 3-6 en 6-4 na bijna tweeënhalf uur tennis.

De veer was vooral mentaal gebroken bij de Fransman. De vierde set was plots een maat voor niets. Goffin haalde de foutenlast uit zijn spel, terwijl Moutet moeite had om de bal nog binnen de lijnen te slaan. In een mum van tijd stond het 5-0. De moeilijke momenten uit de tweede en derde set waren voltooid verleden tijd voor Goffin. Onze landgenoot klaarde de klus met een droge 6-0. Opdracht volbracht.