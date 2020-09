Goffin overleeft Amerikaanse reus Filip Dewulf

01 september 2020

04u21 0 US Open Goliath overwonnen! David Goffin (ATP 10) deed wat nodig was om met 7-6, 3-6, 6-1, 6-4 voorbij de gevaarlijke reus Reilly Opelka (ATP 35) te gaan. Er zijn nog wat werkpuntjes maar de Luikenaar kon toch met wat vertrouwen naar een tweede ronde tegen Lloyd Harris (ATP 95).

Amerikaanse commentatoren noemden deze Goffin-Opelka de beste eerste ronde in het mannentornooi. Dat zal dan wel over de rankings en het potentieel gegaan hebben en niet over het tennis dat geserveerd werd.

De 2m11 grote Reilly Opelka is vooralsnog niet heel veel meer dan een monsterlijke opslag. In de returngames probeerde de Amerikaanse gigant met onwaarschijnlijke uithalen bressen in de Luikse verdediging te slaan. Dat lukte wonderwel in set twee omdat het servicepercentage van onze landgenoot onder de 50 procent zakte. Goffin krikte zijn tennis vanaf set drie weer op, met dank aan zijn uitstekende return en wist zich gewonnen toen Opelka wat last leek te hebben van zijn knie – vorige week op het tornooi van Cincinnati moest hij ook al opgeven – en daardoor nog meer risico’s ging nemen. Sowieso toch een fijne zege want een gevaarlijke klant, die 22-jarige Amerikaan.

“Ik had geluk dat er geen publiek in de tribunes zat”, gaf Goffin achteraf toe. “Hij heeft waarschijnlijk een heel jaar naar dit tornooi uitgekeken omdat hij wist dat de Amerikaanse fans hem energie gingen geven. Dat was dus een voordeel voor mij, de afwezigheid van toeschouwers.” Over de match zelf was Goffin ook wel best tevreden.

“Hij is een zeer zware tegenstander”, zei Goffin. “Hij is één van de grootste serveerders op het circuit. Je krijgt geen ritme tegen hem en je staat altijd onder druk. Je moet constant opletten in je eigen opslaggames, één moment van concentratieverlies en de set is quasi verloren. Dat geeft een erg oncomfortabel gevoel. Maar ik heb de focus goed kunnen bewaren en werd beter en beter in de match.”

In de tweede ronde speelt Goffin tegen Lloyd Harris, een 23-jarige Zuid-Afrikaan tegen wie hij nooit eerder uitkwam. Goffin kan alvast uitkijken naar een wedstrijd die zich opnieuw wat meer in zijn eigen gewichtsklasse situeert.