Goffin op zijn hoede voor Franse debutant in tweede ronde US Open: “Hij zal niets te verliezen hebben” Redactie

27 augustus 2019

19u38

David Goffin (ATP-15) heeft in zijn eerste ronde op het US Open moeten zwoegen om de Fransman Corentin Moutet (ATP-82) te kloppen. De 28-jarige Luikenaar had vier sets nodig tegen het twintigjarige talent. In de tweede ronde wacht met Grégoire Barrere (ATP-109) opnieuw een Franse opponent. Goffin is op zijn hoede voor de debutant op Flushing Meadows. "Barrere heeft niets te verliezen."

De eindstand tegen Moutet was 6-3, 3-6, 6-4 en 6-0. Maar de derde set had zomaar naar de Fransman kunnen gaan. Eerst maakte Goffin een 4-1 achterstand goed, nadien redde onze landgenoot twee breakpunten bij 4-4. "Ik moest vooral kalm blijven en in de match blijven. Moutet is heel getalenteerd en loopt achter elke bal. Door agressief en precies te zijn, maakte ik het verschil", analyseerde onze landgenoot de partij.

Ook Goffins volgende tegenstander wordt een Fransman. De 25-jarige Barrere overleefde een marathonwedstrijd van vier uur tegen de Brit Cameron Norrie (ATP-62) en trok met 7-6 (7/4), 6-4, 4-6, 6-7 (5/7) en 7-6 (7/2) uiteindelijk aan het langste eind. "Barrere speelt heel goed op dit moment en verdient zijn plaats op een grandslamtoernooi", aldus Goffin, die Barrere drie jaar geleden in de eerste ronde van Roland-Garros al eens te grazen nam. Toen werd het 6-3, 6-3 en 6-4 op het gravel in Parijs. "Barrere zal niets te verliezen hebben. Maar ik heb net een goede wedstrijd gespeeld en moet doorgaan op dat elan."

Na het US Open zal Barrere de top 100 op de ATP-ranking induiken. "Daar werk ik elke dag heel hard voor. Het is ook de positie waar ik wil zijn. En ik zal alleen maar voortdoen", aldus de Fransman. "Te beginnen met de volgende wedstrijd tegen Goffin. We kennen elkaar heel goed. Ik zal mijn troeven uitspelen en dan zien we wel waar het schip strandt.