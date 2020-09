Goffin onderuit tegen Canadees Shapovalov op US Open: “Ik onthou de positieve zaken” ABD

07 september 2020

06u19

Bron: Belga 0 US Open David Goffin (ATP 10) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de US Open. Het zou de eerste keer geweest zijn in zijn carrière dat Goffin er zover was doorgestoten.

In het Arthur Ashe-stadion verloor het zevende reekshoofd van de als twaalfde geplaatste Canadees Denis Shapovalov (ATP 17) in 4 sets met 6-7(0), 6-3, 6-4 en 6-3.

Voor een plaats in de halve finales neemt Shapovalov het op tegen Pablo Carreno Busta (ATP 27). De Spanjaard kreeg een vrijgeleide naar de laatste acht, nadat Novak Djokovic gediskwalificeerd werd. De Servische nummer 1 van de wereld werd gesanctioneerd nadat hij een bal ongewild vol tegen een lijnrechter had gemept.

Goffin: “Shapovalov gaf geen cadeaus”

“Hij serveerde met veel vertrouwen”, verklaarde Goffin na zijn exit. “Ik kreeg enkele kansen, maar hij bleef agressief tennissen. Soms laat Shapovalov links en rechts al eens een steek vallen, maar niet vanavond. Hij speelde van het begin tot het einde solide en gaf geen cadeaus.”

Het zou de eerste keer geweest zijn in zijn carrière dat Goffin in New York tot de kwartfinales was doorgestoten. De Luikenaar grijpt er dus weer naast, maar wil daar niet te veel bij stilstaan.

“Uiteindelijk eindig ik op een positieve noot. Ik wist niet goed wat ik van het toernooi moest verwachten, en had dus geen rekening gehouden met een stek in de achtste finales. Ik onthou de positieve zaken.”

“Het was een bijzonder moeilijke partij tegen Goffin”, reageerde Shapovalov. “Hij speelt enorm kalm en solide. Ik wist dat ik vol voor elk punt moest tennissen. Ik denk dat ik goed mijn plan heb getrokken.”

Lees ook:

’s Werelds nummer één Djokovic gediskwalificeerd nadat hij bal vol op lijnrechter mept: “Ik blijf triest en leeg achter”

Antivaccineerder met een flink bezoedeld blazoen: wie is ‘buitenbeentje’ Novak Djokovic? (+)