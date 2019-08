Goffin met vertrouwen naar tiende duel tegen Federer: “Ik zal perfect moeten zijn” Filip Dewulf

31 augustus 2019

08u01 0 US Open Net als vorig jaar staat David Goffin in de achtste finale van de US Open. Na een immens gevecht met Pablo Carreno Busta (ATP 69) hoopt hij gerecupereerd te geraken voor de clash met Roger Federer (ATP 3) zondag. Drie uur en veertien minuten lang toonde Goffin veerkracht, opslagkwaliteit en virtuoos tennis om zich voorbij een hardnekkig aanklampende Carreno Busta te wurmen.

“Het was zwaar”, zuchtte de Luikenaar die in de eerste twee sets vijf setpunten moest uitwissen. “Een mooi niveau, intens, met serieuze slagenwisselingen. Een geweldige match. Fysiek en mentaal een zware dobber. Ik ben heel blij met deze prestatie.”

Na twee opeenvolgende werkdagen heeft hij nu 24 uur rust om zijn tiende duel (1-8) met Roger Federer voor te bereiden. Met zijn huidige vorm kan hij bovendien met vertrouwen die wedstrijd aanvatten. “Het gaat waarschijnlijk op een grote baan zijn”, wist Goffin. “Ik heb nog nooit in het Arthur Ashe Stadium gespeeld, ik heb er wel al veel getraind. We zullen zien hoe dat verloopt.”

Het wordt wel een heel andere wedstrijd dan tegen de Spaanse machine Carreno Busta. “Federer gaat zich niet laten verleiden tot dat soort tennis”, wist Goffin. “Hij gaat proberen om ultra-offensief te zijn, het spel in handen te nemen en de rally’s kort te houden. Dat kan hij ook goed. Ik zal me moeten wapenen tegen het variatie in zijn tennis. Niet makkelijk.”

Comfortzone

Is er in zo’n tiende ontmoeting nog de mogelijkheid om de tegenstander te verrassen? “Ik moet mijn ding doen, mijn tennis spelen”, zei Goffin. “Maar dan wel perfect, de volmaakte wedstrijd. Om zo hem te trachten te destabiliseren en te vermoeien, zodat hij wat minder precies wordt en fouten gaat maken. Als hij in zijn comfortzone blijft, dan kan bijna niemand hem kloppen.”

Eén keer eerder slaagde Goffin daarin, de halve finale (2-6, 6-3, 6-4) van de Masters 2017 blijft een mooi souvenir. “Dat was een fijn duel waarin ik heel goed geserveerd heb en heel solide was”, herinnerde Goffin zich. “Uiteindelijk ben ik er in de derde set in geslaagd om hem werkelijk te ambeteren in de rally’s, maar dat is niet altijd simpel als hij in zijn hoogste versnelling zit. Maar het feit dat ik hem kon verslaan toont toch aan dat ik het kan.”

Naast het tennistieke aspect is er bovendien ook nog de uitstraling van levende legende Federer waar men voorbij moet. “En dat is moeilijk”, wist Goffin. “Want hij blijft nog altijd een zekere présence hebben. Hij is toch Roger, waarschijnlijk de grootste speler aller tijden. Ik zal kalm moeten blijven en mijn eigen match spelen.”