Goffin kraakt taaie Spanjaard in drie sets en mag zich opmaken voor clash met Federer LPB

30 augustus 2019

23u17 10 Tennis David Goffin mag zich opmaken voor een clash met Roger Federer. De Luikenaar had in de derde ronde op de US Open een taaie klant aan de Spanjaard Pablo Carreno Busta, maar haalde het toch na drie (lange) sets. Het werd 7-6 (7/5), 7-6 (11/9), 7-5. De wedstrijd duurde 3u13'.

Derde achtste finale op rij voor Goffin in New York, maar de rode loper kreeg onze landgenoot niet uitgerold. Pablo Carreno Busta (ATP 69), halvefinalist op de US Open in 2017, bood meer dan weerwerk. Na tiebreakwinst in set 1 draaide ook set 2 uit op een spannende bedoening. Goffin moest in de tiebreak liefst drie setpunten wegwerken, om finaal met 11-9 de tweede manche naar zich toe te trekken. Twee sets gespeeld en 2u23' ver, een marathonpartij was niet ver weg. Temeer daar Carreno Busta in de derde set bij 4-3 door de service van Goffin ging. Het eerste opslagverlies voor Goffin in de match, maar die reageerde als door een wesp gestoken. Hij redde twee setpunten en ging op en over zijn opponent.

De beloning: een achtste finale tegen Roger Federer. Als Goffin zich ook voorbij de nummer drie van de wereld wurmt, realiseert hij in New York zijn beste resultaat ooit. Nooit eerder bereikte onze landgenoot op Flushing Meadows de laatste acht. Oververmoeid zal Federer alvast niet de court opkomen tegen Goffin. De Zwitser had vandaag slechts 1u20' nodig om zich met 6-2, 6-2, 6-1 van de Brit Daniel Evans te ontdoen. Alleen al de eerste set tussen Goffin en Carreno Busta nam meer tijd in beslag.

Goffin speelde negen keer eerder tegen Federer. Eén keer wist hij de Zwitser te verslaan. Dat gebeurde eind 2017 in de halve finale van de ATP Finals in Londen (2-6, 6-3, 6-4). In juni van dit jaar stonden de twee al tegenover elkaar op het gras van Halle. Daar hield Federer Goffin met 7-6 (7/2), 6-1 van toernooiwinst.