Goffin in vier sets voorbij Harris naar derde ronde US Open

02 september 2020

22u47 1 US Open David Goffin heeft zich op de US Open geplaatst voor de derde ronde. Onze landgenoot haalde het in vier sets van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. In de volgende ronde wacht de Serviër Filip Krajinović.

Goffin had het lange tijd niet onder de markt tegen het nummer 95 van de wereld. De eerste set (7-6) trok onze landgenoot nog naar zich toe na een tiebreak, maar de tweede set (4-6) was voor Harris.

In de derde set trok Goffin het laken definitief naar zich toe. Met een duidelijke 6-1 hees hij zich op voorsprong, in de vierde set maakte Goffin het af met 6-4. In de volgende ronde neemt de Luikenaar het op tegen de Serviër Filip Krajinović.

De 29-jarige Goffin neemt voor de negende keer deel aan het grandslamtoernooi op Flushing Meadows. De voorbije drie jaar stootte hij telkens door tot de vierde ronde.

Eerder woensdag verloor Kirsten Flipkens (WTA 72) haar tweede ronde in drie sets van de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 63). Sander Gille en Joran Vliegen zorgden in het mannen dubbelspel voor een stunt door de Pool Lukasz Kubot en de Braziliaan Marcelo Melo in twee sets uit het toernooi te kieperen.

In het vrouwen dubbelspel haalden titelverdedigsters Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka eenvoudig de tweede ronde.

