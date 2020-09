Goffin in vier sets voorbij Harris naar derde ronde US Open, waar hij “hypergetalenteerde” Krajinovic treft Redactie

03 september 2020

11u20 10 US Open David Goffin heeft zich op de US Open geplaatst voor de derde ronde. Onze landgenoot haalde het in vier sets van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. In de volgende ronde wacht de Serviër Filip Krajinovic.



Goffin had het lange tijd niet onder de markt tegen het nummer 95 van de wereld. De eerste set (7-6) trok onze landgenoot nog naar zich toe na een tiebreak, maar de tweede set (4-6) was voor Harris.

In de derde set trok Goffin het laken definitief naar zich toe. Met een duidelijke 6-1 hees hij zich op voorsprong, in de vierde set maakte Goffin het af met 6-4. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Serviër Filip Krajinović.

Achteraf was de 29-jarige Luikenaar toch niet helemaal tevreden. “Ik heb niet het spelniveau gehaald waarop ik had gehoopt”, reageerde hij. “Het was niet makkelijk. Ik had nog nooit tegen hem gespeeld en wist dus niet hoe hij zou spelen. Hij raakte de bal goed en zijn slagen waren stevig. In de eerste set kreeg hij verschillende kansen, maar ik heb geknokt om in de set te blijven. Het is altijd belangrijk om in zo’n wedstrijd de eerste set te winnen. Daarna verloor ik even het momentum, maar ik krikte mijn niveau op toen het nodig was, in het begin van de derde set, die ik met 6-1 won. Daarna lukte ik twee breaks in de vierde. Het was geen ongelofelijke match, maar ik deed wat nodig was. Dat is het belangrijkste.”

“Krajinovic hypergetalenteerd”

Vrijdag speelt Goffin om een plaats in de achtste finales tegen de Serviër Filip Krajinovic (ATP 26). Goffin won hun eerste ontmoeting in 2015 op Roland Garros, maar in 2019 was de Serviër de sterkste in Montpellier en Indian Wells. “Hij is een hypergetalenteerde speler. Hij kan alles, speelt snel, countert”, zegt Goffin over zijn een jaar jongere opponent. “Hij verkeert in vorm. Vorige week speelde hij heel goed op het toernooi van Cincinnati, waar hij won van Thiem en in de kwartfinale een matchbal had tegen Raonic. En in New York heeft hij opnieuw twee duels gewonnen. Het wordt dus niet gemakkelijk. Er zullen mogelijk lange rally’s zijn en ik zal een grote match moeten spelen als ik wil winnen.”

De 29-jarige Goffin neemt voor de negende keer deel aan het grandslamtoernooi op Flushing Meadows. De voorbije drie jaar stootte hij telkens door tot de vierde ronde.

Eerder woensdag verloor Kirsten Flipkens (WTA 72) haar tweede ronde in drie sets van de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 63). Sander Gille en Joran Vliegen zorgden in het mannen dubbelspel voor een stunt door de Pool Lukasz Kubot en de Braziliaan Marcelo Melo in twee sets uit het toernooi te kieperen.

In het vrouwen dubbelspel haalden titelverdedigsters Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka eenvoudig de tweede ronde.

