Goffin heeft geen kind aan jonge Fransman en stoot op cruise control door naar derde ronde

29 augustus 2019

18u04 0 US Open Goffin kende in zijn eerste ronde even een dipje tegen de Fransman Moutet, maar stootte in vier sets door naar de tweede ronde. Daarin neemt hij het op tegen een andere jonge Fransman, Gregoire Barrere (ATP 109). Een haalbare kaart voor Goffin. Volg het hier set per set!

SET 1

Goffin begon meteen sterk aan de partij. Hij brak meteen door de opslag van Barrere en deed dat bij het tweede opslagspelletje van de jonge Fransman zoetjes over. Hij behield ook steeds zijn eigen opslagspel. Resultaat: 4-0 in een mum van tijd. Barrere kon dan in het vijfde game toch op het scorebord komen. Dat gaf hem duidelijk moed, want meteen daarna ging hij ook door de opslag van onze landgenoot. Goffin zette de scheve situatie recht en brak na enkele keren deuce terug. Hij kwam zo op 5-2 en kon zelf gaan serveren voor de set. Dat deed hij met verve. 6-2 na een halfuur.

SET 2

De jonge tegenstander van Goffin kon zijn opslag behouden in het eerste spel van het tweede bedrijf, maar Goffin brak alweer door zijn opslag in het derde spel. Goffin bevestigde de break en kwam zo alweer vlug op een 3-1-voorsprong. Buiten één opslagspelletje voor Barrere kwam zijn jonge opponent er niet meer aan te pas. 6-2 in minder dan één uur. De Luikenaar op cruise control.

SET 3

Meer eenrichtingsverkeer in de derde set. Barrere pakte opnieuw maar twee spelletjes tegen een zeer solide Goffin. Drie keer 6-2 en zo stoot La Goffe in sneltempo door naar de derde ronde.