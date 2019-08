Goffin begint tegen Moutet op US Open, Darcis tegen Lajovic - Mertens treft Teichmann Redactie

22 augustus 2019

20u30 0 US Open De Fransman Corentin Moutet (ATP-83) wordt de eerste tegenstander van David Goffin (ATP-15) op het US Open, het laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Steve Darcis (ATP-186) zal het niet makkelijk krijgen, want hij lootte de Serviër Dusan Lajovic (ATP-28).

Voor Goffin en Mouttet, 20 jaar nog maar, wordt het een tweede onderlinge ontmoeting. Vorig jaar was onze landgenoot de beste op Roland-Garros. In de tweede ronde kan Goffin de Brit Cameron Norrie (ATP-60), die in de eerste ronde een kwalificatiespeler treft, ontmoeten. In de achtste finales kruist Goffin, die nog nooit de kwartfinales bereikte in New York, mogelijk het pad van de Zwitserse nummer drie Roger Federer.

Darcis treft in de eerste ronde de veel hoger gerangschikte Lajovic, maar won in 2017 in Peking wel de enige onderlinge confrontatie tot nu toe. De 35-jarige Davis Cup-specialist speelde dit seizoen nog geen enkele wedstrijd op hardcourt, maar staat voor zijn tiende US Open en heeft dus meer dan genoeg ervaring. Hij geraakte nooit verder dan de tweede ronde op Flushing Meadows.

Elise Mertens start tegen Jill Teichmann, Alison Van Uytvanck tegen Viktoria Kuzmova

Elise Mertens (WTA-26) werd in New York tegen de Zwitserse Jil Teichmann (WTA-59) uitgeloot voor de eerste ronde van het US Open. Alison Van Uytvanck (WTA-66) krijgt de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA-54) als eerste tegenstander.

De 23-jarige Mertens neemt voor de vierde keer aan het US Open deel. Haar achtste finale van vorig jaar is haar beste resultaat tot nog toe. Tegen de 22-jarige Teichmann speelde de Limburgse nog niet eerder.

Alison Van Uytvanck, 25 jaar, brak nog geen potten in Flushing Meadows. Bij vijf vorige deelnames eindigde het telkens in de eerste ronde. Tegenover Kuzmova stond ze twee keer eerder. Eind februari 2018 hield ze de 21-jarige Slovaakse op het hardcourt in Boedapest uit de finale (6-4, 6-2), vier maanden later nam Kuzmova weerwraak in de achtste finales op het gras van Rosmalen.

Ook Kirsten Flipkens kan zich nog op de hoofdtabel plaatsen. Zij neemt het in de derde en laatste kwalificatieronde op tegen de Zweedse Johanna Larsson (WTA-172).

De loting leverde meteen een duel op tussen twee ex-winnaressen en voormalige nummers een van de wereld. De Amerikaanse Serena Williams (WTA-8), winnares in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014, staat in de eerste ronde tegenover de Russische Maria Sharapova (WTA-87), de US Open-kampioene van 2006.