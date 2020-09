Gillé en Vliegen mogen naar kwartfinales dubbelspel op US Open Redactie

04 september 2020

23u16

Bron: Belga 0 Tennis Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel bij de mannen op de US Open. In de tweede ronde haalden onze landgenoten het op Court 7 op Flushing Meadows in twee sets van het Australisch-Nieuw-Zeelandse paar John Peers/Michael Venus: twee keer 6-4 na 1 uur en 15 minuten.

Bij de laatste acht staan ze tegenover de Nederlander Wesley Koolhof en de Kroaat Nikola Mektic, de achtste reekshoofden in New York. Zij waren eerder op vrijdag in twee sets (6-4 en 6-3) te sterk voor de Italiaan Simone Bolelli en de Argentijn Maximo Gonzalez.

Het is voor Gillé en Vliegen hun tweede deelname op Flushing Meadows. Vorig jaar sneuvelden ze in de eerste ronde.