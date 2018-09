Foeterende Serena Williams begrijpt 'seksistisch' besluit scheidsrechter niet IB

09 september 2018

04u00

Bron: Belga 0 US Open Serena Williams (WTA 26) snapt niets van het besluit van de scheidsrechter tijdens de finale van de US Open om haar een game af te pakken. Dat herhaalde ze tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd, die in twee sets gewonnen werd door de Japanse Naomi Osaka (WTA 19).

Williams kreeg tijdens de wedstrijd drie waarschuwingen: de eerste omdat ze vanuit de tribune gecoacht werd door Mouratoglou, de tweede voor het kapotslaan van haar racket en de derde voor haar tirade tegen scheidsrechter Carlos Ramos over haar eerste waarschuwing. De 36-jarige Williams vond die onterecht en zei dat ze nooit vals zou spelen. De eerste twee waarschuwingen kostten haar een punt, de derde een game.

Tijdens de persconferentie na afloop zei Williams opnieuw dat ze niet gecoacht werd. Nochtans had haar trainer Patrick Mouratoglou vlak daarvoor wél gezegd dat hij haar instructies gaf, maar dat de trainer van Osaka hetzelfde deed.

"Ik heb het letterlijk net gehoord en ik heb Patrick een bericht gestuurd, in de zin van: 'waar heb jij het over?'. Want wij gebruiken geen signalen en hebben het daar nog nooit over gehad'', reageert Williams op de uitspraak. "Ik probeer erachter te komen waarom hij dat zou zeggen."

Onrechtvaardig

Williams blijft erbij dat Ramos haar onrecht heeft aangedaan. "Ik sta hier versteld van", zei ze. Volgens haar hebben mannen nooit een game verloren voor een dergelijke opmerking. "Ik vecht hier voor vrouwenrechten en voor vrouwengelijkheid en voor allerlei dingen. Dat ik 'dief' zeg en dat hij een game afpakt, gaf me het gevoel dat het een seksistische opmerking was." Ook haalde ze het incident aan met de Franse tennisster Alizé Cornet, die eerder tijdens het toernoei een waarschuwing kreeg omdat ze op de baan haar shirt had uitgedaan. "Ik blijft vechten voor vrouwen en vechten voor onze gelijke behandeling."

Williams werd ook gevraagd of ze een flashback kreeg naar 2009, toen ze in de halve finales van de US Open werd uitgeschakeld door Kim Clijsters. Onze landgenote kreeg toen in de tweede set het matchpunt cadeau nadat Williams bestraft werd voor het bedreigen van een lijnrechter. "Het is een soort van mentaal spel dat je moet spelen", zegt Williams. "Je moet proberen te beseffen dat het misschien om toeval gaat."

Boegeroep

De Amerikaanse tennisvedette vindt het ook spijtig voor Osaka, die haar eerste grandslamtitel binnenhaalde, dat de wedstrijd met boegeroep eindigde. "Dat verdient ze niet", klinkt het. "Ze speelde een fantastische wedstrijd en verdiende de eer en verdiende de overwinning."