Flipkens zorgt voor verrassing in eerste ronde en neemt de maat van halve finaliste van vorig jaar DMM

28 augustus 2018

19u31 0 US Open Kirsten Flipkens (ATP-57) heeft in de eerste ronde van de US Open de maat genomen van Coco Vandeweghe (ATP-25). Onze landgenote was in twee sets de betere van de halve finaliste van vorig jaar: 6-3, 7-6.

Geen makkelijke opgave voor Flipkens, die in de eerste ronde van de US Open het dus moest opnemen tegen de halve finaliste van vorig jaar. Coco Vandeweghe, die ook al bij de laatste vier was op de Australian Open in 2017, had in het verleden alle confrontaties met Flipkens gewonnen. Hoog tijd voor Flipkens om daar verandering in te brengen.

Onze landgenote begon dan ook goed aan haar partij. 'Flipper' ging snel door de opslag van Vandeweghe en kon dat even later zelfs herhalen. De Amerikaanse keek zo al gauw tegen een 4-1-achterstand aan. Koren op de molen van Flipkens, die na enkele iets spannendere spelletjes toch simpel naar 6-3-setwinst stoomde.

Een ander verhaal in de tweede set. Vandeweghe liet zich daarin tot tweemaal toe behandelen aan een blaar op de linkerhiel. Oponthoud dat Flipkens duidelijk uit haar ritme haalde. Het gevolg was een evenwichtig tweede bedrijf waarbij beide speelsters door elkaars opslag gingen. Flipkens en Vandeweghe bleven tot 6-6 in elkaars buurt. Een tie-break zou de winnaar van de tweede set aanwijzen. Flipkens herbevestigde daarin haar goeie eerste set.