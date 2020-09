Flipkens verlaat "met opgeheven hoofd” US Open: Amerikaanse Pegula is te sterk in tweede ronde Redactie

03 september 2020

06u18 1 US Open Kirsten Flipkens (WTA 72) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde op de US Open. De 34-jarige Kempense verloor na twee uur en 34 minuten tennis in drie sets (7-6 (7/1), 6-7 (3/7) en 6-3) van de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 63).

“Ik denk dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld en het was ook een leuke wedstrijd”, zei de 34-jarige Kempense. “Ik miste simpelweg frisheid in de derde set. En mijn opslag, die mij goed geholpen heeft bij belangrijke momenten tijdens mijn vorige wedstrijden hier, liet mij deze keer in de steek. Dat heeft het verschil gemaakt.”

Volgens Flipkens slaagde Pegula er ook in om “mijn slice en mijn spel in het algemeen” onder controle te houden. “Toch denk ik dat ik het toernooi met opgeheven hoofd kan verlaten.” Flipkens kwam voor het twaalfde jaar in actie op de US Open. Haar beste resultaat was een derde ronde in 2009.