Flipkens toch nog op hoofdtabel US Open - Djokovic aast op grandslamrecord van Federer

25 augustus 2019

Flipkens als lucky loser op US Open

Kirsten Flipkens (WTA 109), die voor het eerst sinds 2012 nog eens langs de kwalificaties moest passeren op een grandslamtornooi, verloor vrijdag in de laatste plaatsingsronde van haar dubbelpartner Johanna Larsson. Ze was wel bij de zes hoogstgeplaatste speelsters onder wie er vier lucky losers geloot werden. Flipkens bleek als nummer vijf uit de trommel te komen. Gisteren was er gelukkig beter nieuws voor de 32-jarige Kempense toen Mona Barthel zich terugtrok en ze alsnog mocht aantreden in haar veertiende U.S.Open. Maandag begint ze eraan tegen Lesia Tsurenko (WTA 40). (FDW)

Djokovic aast op record Federer

Novak Djokovic (ATP 1) start de US Open met een duidelijk doel. De 32-jarige Serviër wil er zijn titel verlengen en zo weer wat dichter bij Roger Federer (ATP 3) sluipen, die het recordaantal van twintig grandslamzeges op zijn naam heeft staan. "Het is resoluut mijn doel om Federer af te lossen", verklaarde Djokovic, die zestien eindzeges op de teller heeft staan.

Djokovic steekt de laatste maanden in bloedvorm en won vier van de laatste vijf grandslamtoernooien. De 38-jarige Federer wacht sinds de Australian Open van 2018 op een nieuwe triomf. Beide toppers keken mekaar recent nog in de ogen in de finale op Wimbledon. Djokovic trok toen na een zinderend duel aan het langste eind.

"Ik ben nu 32, in deze fase van mijn carrière draait alles min of meer om de grandslams", vertelde Djokovic in New York. "Ik voel me zowel fysiek als mentaal nog fris, en ben erg gemotiveerd om verder te spelen. Het record van Federer is een duidelijk doel.”