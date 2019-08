Flipkens overleeft eerste ronde in New York na driesetter tegen Chinese lucky loser XC

27 augustus 2019

21u23 0 US Open Kirsten Flipkens (WTA 110) heeft in de eerste ronde van de US Open afgerekend met de Chinese Xiyu Wang (WTA 131). De setstanden waren 6-3, 2-6 en 2-6. In de volgende ronde wacht de Canadese Bianca Andreescu (WTA 15).

Normaal moest Flipkens vandaag tegen Lesia Tsurenko (WTA 40) uitkomen, maar de kwartfinaliste van vorig jaar trok zich terug met een elleboogblessure en werd vervangen door lucky loser nummer zes Xiyu Wang. De Chinese hield in de aanvangsfase gelijke tred met Flipkens én ging bij een 2-2-stand door de opslag van de Belgische. ‘Flipper’ was op achtervolgen aangewezen.

Vervolgens bleef de 18-jarige Wang het gaspedaal induwen. Haar service draaide uitstekend, Flipkens moest daarentegen andermaal haar opslag inleveren. Zo wist de Chinese de eerste set -ondanks een late break- eenvoudig binnen te rijven: 6-3.

Flipkens reageerde door het felbevochten eerste spelletje van de tweede set te winnen - de Antwerpse had liefst vijf breakpunten nodig. Nadien schakelde ‘Flipper’ een versnelling hoger. Wang had het plots niet meer onder de markt.

Onze landgenote stoomde door naar een 1-5-bonus. ‘t Verschil met het eerste bedrijf was groot. De rollen compleet omgedraaid. Flipkens gaf die voorsprong niet meer uit handen (2-6) en zorgde ervoor dat het publiek een driesetter te zien kreeg.

Flipkens ging in die laatste set door op haar elan. Ze forceerde al vroeg een break, de Chinese zat in vieze papieren. Wang had uiteindelijk geen antwoord meer in huis. Het derde bedrijf ging probleemloos naar de Belgische: 2-6. Flipkens treft de Canadese Bianca Andreescu in de volgende ronde.