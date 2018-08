Flipkens niet opgewassen tegen Servische Krunic op US Open XC

30 augustus 2018

23u25 0 US Open Kirsten Flipkens is uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. Onze landgenote ging kansloos ten onder tegen de Servische Aleksandra Krunic. Het werd 6-1 en 6-3.

Flipkens kreeg met Krunic geen onbekende voorgeschoteld. Die laatste hield onze landgenote eerder dit jaar van de eindzege van het WTA-toernooi in Rosmalen. ‘Flipper’ was dus belust op revanche, maar haar start beloofde weinig goeds. Flipkens moest al snel haar service inleveren en keek zo tegen een vroege achterstand aan.

Onze landgenote had vervolgens geen antwoord in huis. Integendeel. Krunic duwde net het gaspedaal nog wat extra in en forceerde een nieuwe break. De Belgische was van slag en kon nadien de rug in het eerste bedrijf niet meer rechten. De Servische gunde Flipkens slechts één spelletje: 6-1.

De Antwerpse bood meer weerwerk in de tweede set. Haar opslag begon te draaien en zo ging ze aanvankelijk vlot mee met haar Servische opponente. Maar bij een 3-2-stand sloeg Krunic andermaal toe. Die laatste ging door de opslag van Flipkens en gaf haar voorsprong finaal niet meer uit handen: 6-3. Game, set, match.