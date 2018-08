Flipkens niet opgewassen tegen Servische Krunic op US Open: “Had 200 procent moeten zijn, en dat was ik niet” XC Filip Dewulf

30 augustus 2018

23u25 0 US Open Kirsten Flipkens is uitgeschakeld in de tweede ronde van de US Open. Onze landgenote ging kansloos ten onder tegen de Servische Aleksandra Krunic. Het werd 6-1 en 6-3. Voor de zevende keer op rij sneuvelde Flipkens in de tweede ronde van een grandslamtornooi. Aleksandra Krunic was te vinnig, te handig en te goed.

Flipkens kreeg met Krunic geen onbekende voorgeschoteld. Die laatste hield onze landgenote eerder dit jaar van de eindzege van het WTA-toernooi in Rosmalen. ‘Flipper’ was dus belust op revanche, maar haar start beloofde weinig goeds. Flipkens moest al snel haar service inleveren en keek zo tegen een vroege achterstand aan.

Onze landgenote had vervolgens geen antwoord in huis. Integendeel. Krunic duwde net het gaspedaal nog wat extra in en forceerde een nieuwe break. De Belgische was van slag en kon nadien de rug in het eerste bedrijf niet meer rechten. De Servische gunde Flipkens slechts één spelletje: 6-1.

De Antwerpse bood meer weerwerk in de tweede set. Haar opslag begon te draaien en zo ging ze aanvankelijk vlot mee met haar Servische opponente. Maar bij een 3-2-stand sloeg Krunic andermaal toe. Die laatste ging door de opslag van Flipkens en gaf haar voorsprong finaal niet meer uit handen: 6-3. Game, set, match.

Mentaal onder druk

“Ik wist dat het een heel andere match ging zijn dan mijn eerste ronde tegen Coco Vandeweghe”, opende Flipkens na afloop. “Tegen de Amerikaanse kon ik profiteren van het feit dat de balwisselingen nooit langer dan vier slagen duurde terwijl ik hier wist dat ik geduldig moest zijn. Zij brengt enorm veel ballen terug en ik moest vier keer het punt maken vooraleer ik het ook effectief kon winnen. In de eerste set heb ik veel te veel fouten gemaakt, omdat ze mij ook mentaal onder druk zette. In de tweede set heb ik geprobeerd wat constructiever te tennissen maar zij heeft uiteindelijk heel weinig cadeaus gegeven. Dus chapeau voor haar. Ik had 200 procent moeten zijn om vandaag te winnen en dat was ik niet.”

Een zevende keer op rij uitgeschakeld in de tweede ronde van een grandslamtornooi. Dat kan misschien wel een record zijn. “Navenant mijn gevoel voor het tornooi ben ik eigenlijk blij dat ik in de tweede ronde stond”, glimlachte Flipkens. “Het toont wel aan dat ik heel constant ben.” De 32-jarige Kempense heeft voor de rest van het jaar geen WTA-punten meer te verdedigen maar ook geen specifiek doel meer om voor te spelen. “Ik ga nog in Seoel, Wuhan en Peking meedoen”, zei Flipkens. “Daarna nog Linz en Luxemburg, en dan zit het erop. Ik heb door schouderproblemen vorig jaar niets meer gespeeld in deze periode, dus alles dat ik nu win zal bonus zijn.”