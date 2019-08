Flipkens naar tweede ronde op US Open: “Ervaring heeft op het einde grote rol gespeeld” Filip Dewulf in de Verenigde Staten/TLB

27 augustus 2019

23u42

Bron: VTM Nieuws 1 US Open Kirsten Flipkens (WTA-110) heeft zich in Flushing Meadows voor de tweede ronde van het US Open geplaatst. De 33-jarige Kempense won haar opener op het New Yorkse hardcourt tegen de Chinese Wang Xiyu (WTA-131) in drie sets: 3-6, 6-2, 6-2. De partij duurde 1 uur en 54 minuten.

“In de eerste set stond ik echt tegen een Chinese muur te spelen”, aldus Flipkens over haar moeilijk wedstrijdbegin. “Zij miste echt weinig en zette me het mes op de keel. In het eerste game van de tweede set heb ik dan goed aangeklampt en ben ik door haar opslag kunnen gaan. Ook tactisch heb ik wat aangepast en dat heeft gewerkt. Ik denk dat ervaring op het einde een grote rol heeft gespeeld.”

In de volgende ronde wacht de Canadese Bianca Andreescu (WTA 15). “Ik denk niet dat ik iets te verliezen heb”, zegt Flipkens. “Over het hele seizoen bekeken is zij misschien wel de meest complete speelster. Als ze niet gekwetst was geraakt, had ze sowieso ook in de top-10 gestaan denk ik. Ze is sowieso een potentiële grandslam-winnaar.”

