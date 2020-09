Flipkens moet koffers pakken op US Open: Amerikaanse Pegula is te sterk in tweede ronde Redactie

02 september 2020

22u09 0 US Open Kirsten Flipkens (WTA 72) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde op de US Open. De 34-jarige Kempense verloor na twee uur en 34 minuten tennis in drie sets (7-6 (7/1), 6-7 (3/7) en 6-3) van de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 63).

Kirsten Flipkens komt voor het twaalfde jaar in actie op de US Open. Haar beste resultaat was een derde ronde in 2009. David Goffin (ATP 10) komt vandaag ook nog in actie op de US Open tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd George Harris (ATP 95). Sander Gille en Joran Vliegen zorgden eerder op de dag in het dubbelspel voor een stunt door de Pool Lukasz Kubot en de Braziliaan Marcelo Melo, samen het tweede reekshoofd, in twee sets uit het toernooi te kieperen.

In het vrouwen dubbel spelen titelverdedigsters Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabelenka, samen het tweede reekshoofd, later op de avond nog tegen de Australische Arina Rodionova en de Amerikaanse Sabrina Santamaria.