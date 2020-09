Flipkens klopt Zweedse Peterson (WTA 48) in twee sets, Van Uytvanck ligt er opnieuw snel uit op US Open ODBS

01 september 2020

06u35 0 Belga Kirsten Flipkens (WTA 72) staat in de tweede ronde van de US Open. De 34-jarige Kempense haalde het in haar eerste ronde na 2 uur en 2 minuten tennis in twee sets van de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 48). Alison Van Uytvanck (WTA 60) kon zich dan weer niet plaatsen voor de tweede ronde. Van Uytvanck verloor in haar eerste duel van de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 74) na 1 uur en 52 minuten tennis in 3 sets.

Flipkens komt voor het twaalfde jaar in actie op de US Open. Haar beste resultaat was een derde ronde in 2009. Vorige week klopte ze op het WTA-toernooi van Cincinnati ook al de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 55) met tweemaal 6-3 en liet ze een goeie indruk. In de achtste finales was het achtste reekshoofd Johanna Konta te sterk. De Britse ligt Flipkens niet.

Van Uytvanck nam voor de zevende keer deel aan de US Open. Enkel vorig jaar slaagde ze erin om de eerste ronde te overleven. Flushing Meadows en ‘Ali’, dat is geen goede combinatie.

Eerder op de dag in New York verloor Greet Minnen (WTA 107), de vriendin van Van Uytvanck, al haar eerste ronde op de US Open. De debutante moest in twee sets (6-1 en 6-4) de duimen leggen voor de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 19).

Elise Mertens (WTA 18), Kim Clijsters (geen ranking), Ysaline Bonaventure (WTA 121) en Yanina Wickmayer (WTA 146) krijgen nog wat extra rust. Zij beginnen dinsdag aan hun US Open.

Lees ook. Minder toppers en in zeer goeie doen: Elise Mertens is schaduwfavoriete in New York (+)