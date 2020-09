Flipkens en Bonaventure moeten strikter protocol volgen op US Open na vermoedelijk contact met Benoit Paire Redactie

02 september 2020

11u06

Bron: Belga 0 US Open Het is opletten geblazen voor Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure de komende dagen. Ze behoren tot de zeven deelnemers aan de US Open die een strikter coronaprotocol moeten opvolgen in New York, dit omdat ze recent vermoedelijk contact hadden met de Fransman Benoit Paire. Die kreeg zondag te horen dat zijn coronatest een positieve uitslag opleverde. De Fransman werd uit het speelschema gehaald en moet voor tien dagen in isolatie blijven.

Naast Flipkens en Bonaventure moeten ook Kristina Mladenovic, Adrian Mannarino, Edouard Roger-Vasselin, Richard Gasquet en Grégoire Barrère striktere maatregelen opvolgen. Deze spelers moeten dagelijks een coronatest ondergaan. Ze krijgen geen toegang tot de kleedkamers of de restaurants. Hun entourage moet voortdurend een mondmasker dragen, ook tijdens trainingen en wedstrijden. Wanneer ze in hun hotel verblijven, moeten ze in hun kamers blijven en mogen ze geen bezoek ontvangen.

Om het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, zitten vrijwel alle deelnemers aan de US Open en hun begeleiders bij elkaar in een aantal hotels. Ze worden daar regelmatig getest. De tennissers mogen alleen heen en weer pendelen tussen hun hotel en het tennispark. Sommige topspelers hebben een huis gehuurd om gedurende het toernooi in te verblijven. Wie buiten de 'bubbel' komt, moet het toernooi verlaten.