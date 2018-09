Flinke domper voor titelverdediger Nadal op US Open: Spanjaard geeft in halve finale op met knieblessure Redactie

08 september 2018

00u36 0 US Open Stevige domper voor Rafael Nadal op de US Open. De titelverdediger en nummer één van de wereld moest in zijn halve finale met een knieblessure de strijd staken.

Del Potro leidde tegen Nadal met 7-6 (3) en 6-2, toen Nadal de handdoek wierp. De Spanjaard had toen al twee keer een zogenaamde medische time-out aangevraagd. Voor Del Potro is het zijn eerste finaleplaats in New York sinds 2009, toen hij won. "Ik ben verdrietig voor hem'', zei Del Potro. "Nadal is zo'n ongelooflijke strijder, dit gun je hem niet. Maar ik ben natuurlijk wel blij dat ik na al die jaren hier weer in de finale sta. Dit had ik dit jaar echt niet verwacht.''

In de finale komt Del Potro uit tegen Kei Nishikori of Novak Djokovic, die komende nacht hun halve finale nog moeten afwerken.

Unfortunately, Rafa Nadal has retired after 2 sets in the semifinals, sending Juan Martin del Potro through to the final...#USOpen pic.twitter.com/uegztbgIyl US Open Tennis(@ usopen) link