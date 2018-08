Federer snel klaar met Japanner Nishioka - Sharapova moet zwoegen tegen Zwitserse veterane LPB

29 augustus 2018

09u05

Bron: ANP/Belga 0

Federer in drie sets klaar met Nishioka

Roger Federer heeft zonder veel moeite de tweede ronde bereikt van de US Open. De als tweede geplaatste Zwitser versloeg in drie sets de Japanner Yoshihito Nishioka: 6-2, 6-2, 6-4.

De partij duurde niet langer dan twee uur. Een opsteker voor Federer, die daardoor in de hitte van New York aan het begin van het toernooi weinig energie verspeelde. Dat was volgens de Zwitser echter niet vanzelfsprekend. "Yoshihito is een speler met veel mogelijkheden en veel loopvermogen. Gelukkig speelde ik goed, daardoor kreeg hij geen kans."

Federer zei zich goed te voelen. "Het moment dat ik met pensioen ga, komt steeds dichterbij", aldus de 37-jarige tennisser. "Voorlopig is het nog niet zover. Ik ben blij hier in New York te spelen. En hoewel dat de afgelopen jaren wel eens anders is geweest, ben ik zeer gezond."

Federer, die het Amerikaanse grandslamtoernooi vijf keer won, treft in de tweede ronde de Fransman Benoît Paire.

Sharapova moet zwoegen tegen Zwitserse veterane

Maria Sharapova (WTA 22) heeft zich niet zonder slag of stoot geplaatst voor de tweede ronde op de US Open. De Russische had bijna twee uur nodig om in twee sets afstand te nemen van de 39-jarige Zwitserse Patty Schnyder (WTA 186). Het werd 6-2, 7-6 (8/6). De 31-jarige Sharapova, winnares van de US Open in 2006, erkende na afloop dat het nog beter kon. "Ik maakte meteen in het begin al heel veel fouten. Zij kon daarvan profiteren en groeide in de wedstrijd. Ik was er te veel mee bezig de partij snel af te maken, waardoor mijn spel te gehaast was. Ik moet de komende dagen hard werken om beter te worden."

Voor Schnyder was het haar eerste grandslamtoernooi sinds 2011. De Zwitserse was inactief tussen mei 2011 en juli 2015 en begon nadien via het ITF-circuit aan haar weg terug naar boven. Zeven jaar na haar nederlaag in de eerste ronde op Roland Garros vierde ze haar terugkeer op het hoogste niveau.

In de tweede ronde treft Sharapova de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 51), die in haar eerste ronde in drie sets (6-3, 3-6, 7-5) afrekende met de Amerikaanse Alison Riske (WTA 75).