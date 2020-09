Exit Djokovic op US Open! ‘s Werelds nummer één gediskwalificeerd nadat hij bal wegmept en daarbij lijnrechter vol raakt YP

06 september 2020

22u08 30 Djokovic is a petulant idiot. In a hissy fit, randomly hits a ball that hits a line judge in the throat.pic.twitter.com/4CebV9m2Zn Nick Harris(@ sportingintel) link US Open Sensatie op de US Open: Novak Djokovic, ‘s werelds nummer één, is gediskwalificeerd nadat hij de bal blind wegsloeg en daarbij een vrouwelijke lijnrechter vol op het strottenhoofd raakte.

Ongeziene taferelen in de achtste finales van de US Open. Novak Djokovic, ‘s werelds nummer één, kwam er in de eerste set 5-6 achter tegen Pablo Carreno Busta (ATP-27), waarna de 29-jarige Spanjaard zou mogen gaan serveren voor de set. Frustratie bij de 33-jarige Serviër natuurlijk, die op 5-4 ook al drie setpunten had verkwanseld en na een val een blessurebehandeling had moeten ondergaan aan de linkerschouder: hij mepte de bal weg en raakte daarbij - zichtbaar ongewild - een vrouwelijke lijnrechter vol op het strottenhoofd. Zij zeeg meteen neer met een gil en greep naar de keel.

Ze moet toch niet naar het ziekenhuis? Gaan jullie me hiervoor diskwalificeren? Zo probeerde Djokovic zijn diskwalificatie nog te voorkomen

Tijdens de gespannen pauze in het lege Arthur Ashe-stadion trachtte Djokovic, die duidelijk geschrokken meteen naar zijn slachtoffer snelde om zich te excuseren, zijn naderende diskwalificatie nog af te wenden. Hij praatte op de scheidsrechter in en probeerde ook de ernst van het incident enigszins weg te nemen. “Ze moet toch niet naar het ziekenhuis? Gaan jullie me hiervoor diskwalificeren?”, zou hij volgens diverse media hebben getracht zijn zaak nog te verdedigen. De hoofdscheidsrechter paste de reglementen uiteindelijk toe en besloot hem na lang beraad uit te sluiten.

Prijzengeld kwijt

De US Open heeft inmiddels al een statement de wereld in gestuurd. “In overeenstemming met de grand slam-reglementen en ten gevolge van het opzettelijk gevaarlijk hard wegslaan van een bal of roekeloos wegslaan van een bal in de baan zonder daarbij stil te staan bij de gevolgen, heeft de scheidsrechter Novak Djokovic gediskwalificeerd. Hij verliest al zijn rankingpunten en ook al het gewonnen prijzengeld (211.000 euro), naast de boetes die hem nog zullen worden opgelegd met betrekking tot het incident.” ‘Nole’ mag zich naar alle waarschijnlijkheid ook nog aan een boete verwachten omdat hij verstek gaf voor de persconferentie achteraf, hij verliet vijf minuten na zijn uitsluiting de US Open-site.

Gunstig voor Goffin?

Djokovic, in 2020 nog ongeslagen, gold als de grote favoriet voor de eindzege in New York. Hij won de US Open al drie keer in zijn carrière (2011, 2015 en 2018) en heeft 17 grandslamtitels op zijn palmares. Door zijn wangedrag kan hij geen grandslamtitel inlopen op Roger Federer (20 grandslamtitels) en Rafael Nadal (19), afwezig op Flushing Meadows. Hij is trouwens de eerste nummer één ooit die uitgesloten wordt op een grand slam-toernooi. De vorige hoogst genoteerde tennisser op de wereldranglijst die dergelijk lot kende, was... John McEnroe. Die stond in 1990 vierde op de ATP-ranking toen hij werd uitgesloten op de Australian Open.

In elk geval stoot Carreno Busta dus verrassend (en zonder veel krachten te moeten verspillen) door naar de kwartfinales. Daarin wordt David Goffin (ATP 10) mogelijk de tegenstander van de Spanjaard, maar dan moet Belgiës nummer 1 straks wel de Canadees Denis Shapovalov (ATP 17) zien uit te schakelen.

