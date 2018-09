Ex-official die ook uitpakt met voor tennis ronduit beschamend cijfer: "Het is Serena die zich moet excuseren bij de umpire en niet omgekeerd" Hans Op de Beeck

10 september 2018

13u03

Bron: Sydney Morning Herald 8 US Open En plots is er Serena-gate. Maar een door ex-official Richard Ings vrijgegeven cijfer rond umpire Carlos Ramos (47), namelijk het bedrag dat hij opstreek om de finale te leiden, is geen reclame voor het tennis. Ings geeft daarnaast ook zijn ongezouten mening over de feiten en spaart daarbij 'la Williams' niet.

Een geldboete van een slordige 14.000 euro, heeft Serena Williams opgelegd gekregen na haar wangedrag in de finale van de US Open. Een peulschil in vergelijking met de gage die ze opstrijkt als verliezende finaliste: 1,6 miljoen euro. Ter info: zowel Novak Djokovic als Naomi Osaka kregen dezelfde winnaarscheque van 3,3 miljoen euro. Maar dan is er umpire Carlos Ramos, de man die Serena zo hard verwenste. Hij streek voor zijn ganse takenpakket op de finaledag 390 euro op, zo liet Richard Ings na de controverse weten. De Australiër was tussen 1986 en 1993 zelf scheidsrechter en daarna van 2001 tot 2005 als vice-president van de ATP verantwoordelijk voor het reglement. Die 390 euro is amper een fractie meer dan wat Serena elke seconde verdiende tijdens de met 6-2, 6-4 verloren finale: 337 euro.

For those that missed it, here is a screen record of Serena William's coach sending signals to his player in contravention of the coaching rule.



Clear as day. An obvious and blatant coaching violation.



A superb and gutsy call by chair umpire Carlos Ramos.



Bravo pic.twitter.com/U15WgghBYz Richard Ings(@ ringsau) link

Natuurlijk moet Ramos niet evenveel verdienen als de 23-voudige grandslamwinnares, maar 390 euro? En dat zeven jaar nadat de New York Times uitpakte met het verhaal dat de toppers onder de umpires de US Open aan zich lieten voorbijgaan omdat ze er zo slecht betaald werden. Daarna werden die gages ietwat opgekrikt, variërend van 215 euro tot die 390 euro. Amper een verschil tussen een partij in de eerste ronde in New York of een van de acht meest belangrijke tennismatchen per jaar. Ings liet via Twitter ook weten dat zo'n umpire dagelijks twaalf uur doorbrengt op Flushing Meadows.

Ter vergelijking: op het voorbije WK voetbal in Rusland kregen de best betaalde scheidsrechters gegarandeerd bijna 60.000 euro uitbetaald. Daarnaast kregen ze ook nog eens zo'n 2.500 euro per gefloten wedstrijd. In onze Jupiler Pro League verdienen de refs met een semi-profstatuut 2.800 euro bruto per maand om 19 uren per week te trainen en daarnaast wedstrijden te fluiten. Per match krijgen ze 1.900 euro bruto daar bovenop. De niet-professionele scheidsrechters in de Jupiler Pro League hebben geen vast loon. Zij krijgen enkel per wedstrijd een vergoeding die lager ligt dan die 1.900 euro van de semi-profs.

John McEnroe

Ings mengde zich in een column in de Sydney Morning Herald ook zelf in het zondag ontstane debat. "Zelfs veertig jaar ervaring als umpire had nog niet volstaan om te voorkomen wat Carlos Ramos zaterdag over zich heen kreeg. Dat soort wedstrijden heeft een aparte naam in het wereldje: de matchen 'welkom in de job'. Ik herinner me de mijne alsof die gisteren plaatsvond, terwijl dat in werkelijkheid dertig jaar geleden was. Het was 1987, centre court van de US Open en ik had John McEnroe net een waarschuwing gegeven, vervolgens een game dat hem de set kostte..."

"Wat mij betreft, was de sanctie die Ramos gaf terecht. Alle coaches weten dat tactische aanwijzingen tijdens een grandslam niet mogen. Alle spelers weten dat een racket kapot slaan op de court een overtreding van het reglement is. Net zoals in het openbaar de autoriteit van de umpire aantasten. Kijk, Serena is de grootste speelster ooit uit het vrouwentennis. Over het seksisme en racisme waarmee ze tijdens haar leven en carrière al geconfronteerd is, kan ik nooit oordelen. Maar ze praat over die onderwerpen en is een rolmodel. Maar haar palmares, hoe briljant ooit, mag het feit niet maskeren dat ze hier niet in haar recht was. De beslissingen van de umpire hadden helemaal niets te maken met seksisme of racisme, maar met inbreuken op het reglement. Het is Serena die zich moet excuseren bij Ramos en niet omgekeerd."

Thanks for listening to my views on the 2018 US Open Womens singles final.



Thanks for engaging either way with my tweets.



Thanks to the SMH for the invitation to write my first opinion piece



Congrats to Osaka. A deserved grand slam win and the first of many I have no doubt. pic.twitter.com/KLMpUBqYK8 Richard Ings(@ ringsau) link