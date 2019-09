Emotioneel moment op US Open: tienersensatie Gauff en titelverdedigster Osaka in tranen na onderling duel Redactie

01 september 2019

09u19

Bron: Eigen berichtgeving/belga 0 US Open Titelverdedigster Naomi Osaka (WTA 1) heeft zich eenvoudig geplaatst voor de 1/8ste finales van de US Open. De 21-jarige Japanse versloeg de zes jaar jongere Amerikaanse tienersensatie Cori Gauff (WTA 140) met 6-3 en 6-0. De 15-jarige Amerikaanse liet haar tranen de vrije loop na de nederlaag en ook Osaka, die haar opponente eerst knap troostte, hield het niet droog.

Uplift one another 🤗💪👏@CocoGauff | @Naomi_Osaka_ | #USOpen pic.twitter.com/XtZIefrs1v US Open Tennis(@ usopen) link

Osaka pakte vorig seizoen de eindzege in New York, na een zege in de finale tegen de Amerikaanse Serena Williams. Aansluitend schreef ze ook de Australian Open op haar naam, maar nadien wilde het minder lukken. Op Roland Garros overleefde de Japanse de derde ronde niet, waarna ze op Wimbledon meteen haar koffers moest pakken.

Na de finale van de US Open van vorig jaar namen ook bij Osaka de emoties de bovenhand. Niet zozeer vanwege haar sportieve succes, maar wel door het gedrag van Williams. De Amerikaanse ging in de finale compleet door het lint en vooral scheidsrechter Carlos Ramos moest het ontgelden. De krachttoer van Osaka raakte daardoor wat ondergesneeuwd en daar zat de Japanse toen duidelijk mee.

We aren't even going to lie. We're all crying. 😭@Naomi_Osaka_ | @CocoGauff | #USOpen pic.twitter.com/ME26VSNyoL US Open Tennis(@ usopen) link

“Geweldige speelster”

Toen Osaka na haar overwinning tegen Gauff de entourage van de jonge Amerikaanse wilde complimenteren, hield ze het zelf ook niet droog. “Toen ik na de match haar hand schudde, besefte ik eigenlijk weer pas hoe jong ze wel is. We werken vaak op dezelfde plaats en het is ongelooflijk dat we het allebei tot hier geschopt hebben. Coco is een geweldigde speelster.” Gauff debuteerde dit jaar op de WTA Tour en tekende op Wimbledon meteen voor een stunt door, als qualifier, de achtste finales te bereiken. Ze rekende er in de eerste ronde af met Venus Williams.

Bij de laatste zestien neemt Osaka het op tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 12), die profiteerde van het forfait van Anett Kontaveit (WTA 21). De Estse was ziek en verscheen daardoor niet op het court.