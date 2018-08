Elise Mertens zwoegt, maar plaatst zich na zenuwslopende driesetter voor het eerst voor tweede ronde US Open MH

27 augustus 2018

19u55 1 US Open Niet zonder slag of stoot bereikte Elise Mertens vandaag voor het eerst in haar carrière de tweede ronde op de US Open. De Hamontse moest tegen Kurumi Nara (WTA 99) bijna drie uur zwoegen (6-2, 6-7 en 7-5).

“Ze slaat misschien niet zo hard, maar ik verwacht wel een zware match”, stak Mertens vooraf van wal. Begin dit jaar veegde onze landgenote in Hobart nog de vloer aan met de Japanse van 1m55 (6-0, 6-4). Eenzelfde scenario leek vandaag in New York in de maak. Nadat Mertens in het openingsspel drie breakkansen onbenut liet, was het bij een 1-1-stand wel prijs. De vinnige Aziatische bleek een maatje te klein voor de beste Belgische speelster, die met vertrouwen op court 10 stond te tennissen na een halve finale in San Jose en kwartfinales in Montréal en Cincinnati. Probleemloos stoomde ze door naar 6-2-setwinst.

Maar vanuit het niets kantelde de match. Nara startte de tweede set met verse moed, begon agressiever te tennissen en mepte Mertens de ene winner na de andere om de oren. Onze landgenote keek voor ze het goed en wel besefte tegen een 4-0-achterstand aan. Het sein om wakker te schieten. Mertens bewaarde de kalmte en vocht zich knap terug in de set (4-4). Mentaal staat ze sterk, zag ook nieuwbakken coach Dieter Kindlmann. De Belgische mocht bij 6-5 serveren voor matchwinst, maar Nara spartelde finaal nog tegen. De Japanse sleepte een tiebreak uit de brand en won die zowaar.

In een allesbeslissende derde set moest Mertens het onderste uit de kan halen. Ze liep in geen tijd uit tot 2-0 – trein vertrokken? - maar al gauw stokte de motor. ’t Zat niet echt lekker bij Mertens, die bij 2-3 én een break achterstand zelfs vroeg om een medical time-out. Kwaaltjes aan de nek en de schouders. En die medische verzorging bleek een kantelpunt. Nara gooide een 4-2-bonus te grabbel en zag hoe een gemotiveerde Mertens het tij keerde. Zwoegen geblazen, maar na bijna drie uur tennissen trok Mertens het laken naar zich toe (7-5). Een plek in de tweede ronde is een feit. Daar wacht een duel met de Wit-Russische Vera Lapko (WTA 72).