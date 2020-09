Elise Mertens ziet tweede ronde uitgesteld nadat ze eerste set naar zich had toegetrokken ODBS

04 september 2020

06u24

Bron: Belga 0 US Open De wedstrijd van Elise Mertens (WTA 18) tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 82) in de tweede ronde van de US Open is wegens de regen uitgesteld naar vrijdag. Na 1 uur en 7 minuten tennis en een stand van 6-3 en 1-0 in het voordeel van de Belgische nummer één, bedierf de regen donderdag de pret.

Door de regen op Flushing Meadows konden enkel de wedstrijden op de overdekte velden doorgaan. Na ongeveer een uur besliste de organisatie om de vijf wedstrijden op buitenvelden uit te stellen tot vrijdag. Het gaat om telkens één enkelspel en dubbelspel bij de mannen, en drie enkelspelen bij de vrouwen.

Mertens is de laatste Belgische die nog in de running is in het enkelspel bij de vrouwen. Eerder op de dag verloor Ysaline Bonaventure (WTA 121) haar tweederondepartij met 7-6 (7/4) en 6-3 van de Française Alizé Cornet (WTA 56). Ook Kirsten Flipkens (WTA 72) sneuvelde in de tweede ronde. Greet Minnen (WTA 107), Yanina Wickmayer (WTA 146), Alison Van Uytvanck (WTA 60) en Kim Clijsters werden uitgeschakeld in de openingsronde.

