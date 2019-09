Elise Mertens wint vrouwendubbelspel op US Open en grijpt eerste grandslamtitel XC

08 september 2019

20u44 2 US Open Elise Mertens heeft haar eerste grandslamtitel beet. Onze landgenote won aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka de finale van het vrouwendubbelspel op de US Open. Na een tweesetter namen ze de maat van de Wit-Russische Victoria Azarenka en de Australische Ashleigh Barty: 5-7 en 5-7.

“We hebben Ashleigh Barty en Victoria Azarenka al eens ontmoet en verslagen (in de halve finales in Miami dit jaar, red.)”, klonk het vooraf bij Elise Mertens. “Ze wonnen hun laatste wedstrijden eenvoudig, maar wij hebben hun spel al bestudeerd en willen hun ritme breken. We gaan alles op alles zetten om de titel te pakken.”

Mertens en haar partner moesten ondanks de strijdvaardige woorden al snel achtervolgen. Hun tegenstreefsters forceerden een vroege break, maar de Belgisch-Wit-Russische tandem reageerde meteen via een rebreak: 3-3. Vervolgens hielden beide duo’s elkaar in evenwicht.

Op naar een tiebreak? Neen. Mertens en Sabalenka gingen bij een 5-5-stand door de opslag van Azarenka en Barty. En die bonus gaven ze in de eerste set niet meer uit handen: 5-7. ‘t Zag er plots heel goed uit voor de Belgische.

Het tweede bedrijf kon niet beter beginnen voor Mertens en Sabalenka. Azarenka ging in de fout, een snelle break was een feit: 0-1. Maar nadien sloegen de Wit-Russin en Australische terug. ‘t Ging gelijk op: 2-2, 3-3, 4-4, 5-5.

Een tiebreak leek in de maak, maar wederom draaide het anders uit. Net zoals in de eerste set gaven Azarenka en Barty hun opslag bij een 5-5-stand weg. Het Belgisch-Wit-Russische duo serveerde voor de match. Mét succes. Tweemaal 5-7. Mertens greep haar eerste grandslamtitel. Chapeau, Elise