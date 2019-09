Elise Mertens wint dubbel op US Open en grijpt eerste grandslam: “Ik kan het niet geloven” XC

08 september 2019

20u44

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 84 US Open Elise Mertens heeft haar eerste grandslamtitel beet. Onze landgenote won aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka de finale van het vrouwendubbelspel op de US Open. Na een tweesetter namen ze de maat van de Wit-Russische Victoria Azarenka en de Australische Ashleigh Barty: 5-7 en 5-7.

1st Grand Slam feels...@elise_mertens 😍 @SabalenkaA#USOpen pic.twitter.com/QZhuaGePkZ US Open Tennis(@ usopen) link

“We hebben Ashleigh Barty en Victoria Azarenka al eens ontmoet en verslagen (in de halve finales in Miami dit jaar, red.)”, klonk het vooraf bij Elise Mertens. “Ze wonnen hun laatste wedstrijden eenvoudig, maar wij hebben hun spel al bestudeerd en willen hun ritme breken. We gaan alles op alles zetten om de titel te pakken.”

Mertens en haar partner moesten ondanks de strijdvaardige woorden al snel achtervolgen. Hun tegenstreefsters forceerden een vroege break, maar de Belgisch-Wit-Russische tandem reageerde meteen via een rebreak: 3-3. Vervolgens hielden beide duo’s elkaar in evenwicht.

Op naar een tiebreak? Neen. Mertens en Sabalenka gingen bij een 5-5-stand door de opslag van Azarenka en Barty. En die bonus gaven ze in de eerste set niet meer uit handen: 5-7. ‘t Zag er plots heel goed uit voor de Belgische.

Opvolgster van Clijsters

Het tweede bedrijf kon niet beter beginnen voor Mertens en Sabalenka. Azarenka ging in de fout, een snelle break was een feit: 0-1. Maar nadien sloegen de Wit-Russin en Australische terug. ‘t Ging gelijk op: 2-2, 3-3, 4-4, 5-5.

Een tiebreak leek in de maak, maar wederom draaide het anders uit. Net zoals in de eerste set gaven Azarenka en Barty hun opslag bij een 5-5-stand weg. Het Belgisch-Wit-Russische duo serveerde voor de match. Mét succes. Tweemaal 5-7. Mertens pakte zo haar eerste grandslamtitel. Chapeau, Elise.

Kim Clijsters was de laatste Belgische vrouw die een grandslamtoernooi in het dubbelspel wist te winnen. De Limburgse triomfeerde in 2003 op zowel Roland Garros als Wimbledon, telkens aan de zijde van de Japanse Ai Sugiyama. Clijsters is ook de laatste Belgische in een enkelfinale op een grandslamtoernooi. Ze won de Australian Open in 2011.

Mertens: “Kan het niet geloven”

“Ik moet Aryna bedanken”, vertelde Mertens bij de prijsuitreiking. “We vormen samen een steengoed team en vullen mekaar prima aan. Ik hoop dat we in de toekomst nog vaak zullen dubbelen. Ik moet ook het publiek danken. De steun van de fans zorgt ervoor dat ik kan blijven gaan. Een grandslamtoernooi winnen is het hoogst mogelijke, ik kan het niet geloven.” Sabalenka: “Elise is een geweldige speelster. Ik ben heel blij met haar te mogen spelen. Ik heb van elke seconde samen op het veld genoten.”

Mertens, achteraf op de persconferentie: “Aryna en ik wonnen samen al Indian Wells en Miami, maar dit is toch nog anders. Dit gevoel is sterker. Dit hadden we nooit verwacht toen we in januari in Australië begonnen aan ons partnerschap. In het begin verliep het ook wat moeilijk, maar de dynamiek was er altijd. En we zijn samen gegroeid. Ik ben heel gelukkig.”

In een vreemde finale waren tegenstandsters Victoria Azarenka en Ashleigh Barty geregeld de betere, maar Mertens en Sabalenka toonden zich efficiënter op de momenten van de waarheid. “Ik denk dat ons constante niveau het verschil heeft gemaakt”, aldus Mertens nog. “We waren een beetje aarzelend begonnen aan de partij, maar werden in het vervolg van de partij steeds agressiever. Aryna was op het einde nog belangrijk met enkele mooie volleys aan het net. We hebben onze zenuwen goed onder controle gehouden.”

Mertens was de eerste landgenoot sinds Dick Norman in 2009 om aan te treden in een dubbele finale op een grandslamtoernooi. Norman verloor destijds, aan de zijde van de Zuid-Afrikaan Wesley Moodie, het dubbelspel op Roland Garros. De laatste winnaars van een dubbeltoernooi op een grandslam zijn Olivier Rochus en Xavier Malisse op Roland Garros in 2004.

Belgen in dubbelfinales op grandslamtoernooien

Vrouwen:

- 1931 Wimbledon:

Phyllis Barron/Shepherd Mudford (GBr/GBr) - Doris Metaxa/Josane Sigart (Fra/BEL) 3-6, 6-3, 6-4

- 1932 Wimbledon:

Doris Metaxa/Josane Sigart (Fra/BEL) - Helen Jacobs/Elizabeth Ryan (VSt/VSt) 6-4, 6-3

- 2001 Wimbledon:

Lisa Raymond/Rennae Stubbs (VSt/Aus) - Kim Clijsters/Ai Sugiyama (Bel/Jap) 6-4, 6-3

- 2003 Wimbledon:

Kim Clijsters/Ai Sugiyama (Bel/Jap) - Virginia Ruano Pascual/Paola Suarez (Arg/Spa) 6-4, 6-4

- 2003 Roland-Garros:

Kim Clijsters/Ai Sugiyama (Bel/Jap) - Virginia Ruano Pascual/Paola Suarez (Arg/Spa) 6-7 (5/7), 6-2, 9-7

- 2019 US Open

Elise Mertens/Aryna Sabalenka (Bel/WRu) - Victoria Azarenka/Ashleigh Barty (WRu/Aus) 7-5, 7-5

Mannen:

- 2004 Roland Garros:

Xavier Malisse/Olivier Rochus (Bel/BEL) - Michaël Llodra/Fabrice Santoro (Fra) 7-5, 7-5

- 2009 Roland Garros:

Lukas Dlouhy/Leader Paes (Tsj/Ind) - Dick Norman/Wesley Moodie (BEL/ZAf) 3-6, 6-3, 6-2