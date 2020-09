Elise Mertens vlot naar tweede ronde US Open - Wickmayer uitgeschakeld - Bonaventure wint verrassend NVE/ABD

01 september 2020

22u55

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 US Open Elise Mertens (WTA 18) staat in de tweede ronde van de US Open. Na iets meer dan een uur tennis klopte ze de Duitse Laura Siegemund (WTA 64) vrij eenvoudig in twee sets: 6-2 en 6-2. “Niet m’n beste match”, aldus Mertens. In de volgende ronde komt ze uit tegen Sorribes Tormo (WTA 82).

Na meer dan een uur wachten konden ze er in New York dan toch aan beginnen. Een regenbui was spelbreker. In een leeg stadion stond Elise Mertens (WTA 18) oog in oog met Laura Siegemund (WTA 64). De twee stonden twee jaar geleden al eens tegenover elkaar, toen won Mertens in drie sets.

Elise Mertens vloog er meteen in en ging door de opslag van Laura Siegemund. De Duitse verweerde zich dapper en maakte het haar tegenstandster niet makkelijk met enkele knappe punten. Na enkele mindere spelletjes van de Leuvense - waarbij ze wel telkens haar opslaggames won - wist ze bij 4-2 opnieuw te breaken. Ze serveerde vlot uit en pakte zo de eerste set: 6-2.

De tweede set begon heel wat vlotter voor onze landgenote. Na enkele foutjes van Siegemund stond Mertens al snel 3-0 voor. Die voorsprong gaf ze niet meer uit handen, al ging het wel minder vlot. Siegemund maakte het Mertens moeilijk op eigen opslag en maakte haar eigen servicegame eenvoudig af. Het werd 6-2. Geen enkele keer gaf Mertens haar eigen opslagspel weg.

“Niet m’n beste match”

“Ik mag eigenlijk niet klagen”, begon Mertens na haar partij. “Het is altijd leuk om zonder setverlies door te stoten. Het was niet mijn beste match, maar ik heb gedaan wat ik moest doen. Mijn benen voelden een beetje zwaar aan, maar ik ben geconcentreerd blijven spelen. Ik had op bepaalde punten agressiever moeten zijn, maar ik heb goed geserveerd en de breakkansen van Siegemund kunnen wegwerken. Ik heb solide gespeeld en dat was ook nodig. Siegemund speelt immers met veel variatie en durft geregeld naar het net te komen.” De eerste horde is genomen. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen Sorribes Tormo (WTA 82).

Ysaline Bonaventure wint verrassend

Op één van de andere velden stond nog een Belgische te tennissen: Ysaline Bonaventure (WTA 121). Belgische heeft zich in drie sets voorbij de veel hoger geplaatste Chinese Zhang (WTA 38) geknokt. Het werd 4-6, 6-3 en 6-2 voor onze landgenote. Het is voor de Luikse debutant haar eerste enkelzege op de hoofdtabel.

Bonaventure glimlachte dan ook breed. “Ik ben dolgelukkig”, waren haar eerste woorden na afloop. “Hier wacht ik al zo lang op. Ik was een beetje zenuwachtig en ik denk dat je dat kon zien in de eerste set. Daarna heb ik mezelf kunnen bevrijden en kon ik het verschil maken. Na mijn nederlaag op het toernooi van Cincinnati heb ik mezelf goed ingepeperd dat deze US Open een kans was die ik niet mocht laten liggen. Ik stond rechtstreeks op de hoofdtabel. Dat was in normale omstandigheden niet het geval. Ik heb al mijn positieve energie in mijn slagen gestoken.”

Na nederlagen in de eerste ronde op de Australian Open en Wimbledon in 2019 is het eindelijk prijs voor Bonaventure. In de tweede ronde treft ze de winnares van het duel tussen de Française Alizé Cornet (WTA 56) en de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 65).

“Ik wil niet te euforisch zijn na deze ene zege”, vervolgde ze. “Ik kan en mag hier nog niet tevreden mee zijn. Ik wil nog verder geraken in dit toernooi. Cornet en Davis zijn twee fysiek sterke speelsters, die veel ballen terughalen. Ik zal agressief moeten spelen, zoals vandaag ook het geval was. Het is jammer dat er geen publiek is, maar ik weet dat ik op de steun van het thuisfront kan rekenen.”

Wickmayer sneuvelt meteen tegen Australian Open-winnares Kenin

Yanina Wickmayer (WTA 146) heeft dan weer niet kunnen stunten. De 29-jarige Antwerpse verloor in haar eerste ronde na één uur en negen minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-2) van de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 4), die in januari nog de Australian Open op haar naam schreef.

Het was voor Wickmayer haar twaalfde deelname op Flushing Meadows. Haar beste prestatie, een stek in de halve finales, dateert al van 2009. Vannacht komt ook nog Kim Clijsters in actie, Goffin en Flipkens hadden zich al geplaatst.

