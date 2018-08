Elise Mertens tankt vertrouwen en stoomt tegen Wit-Russische Lapko naar derde ronde US Open GVS

29 augustus 2018

17u49

Bron: Eigen berichtgeving 6 US Open Elise Mertens (WTA 15) staat in de derde ronde van de US Open. Onze Belgische nummer één toonde zich enkele maatjes te sterk voor de Wit-Russische Vera Lapko (WTA 72): 2-6 en 0-6. Na haar lastige eerste partij in New York een meer dan deugddoende zege.

Na haar moeilijke partij in de eerste ronde tegen Nara, was de vraag of Elise Mertens dit keer wel naar beste niveau kon bovenhalen. Eén keer eerder stond de Belgische tegenover de 20-jarige Lapko, in de halve finale van Lugano won onze landgenote in drie sets na een gelijkopgaande partij op gravel. "Lapko is een hardhitster, dit duel wordt helemaal anders dan de match tegen Nara." Wél hetzelfde waren de helse temperaturen: liefst 34 graden Celsius in New York.

16 ongedwongen fouten

Lapko versierde meteen twee breakpunten, maar het was Mertens die dankzij vier ongedwongen Wit-Russische missers én een dubbele fout een eerste kloof sloeg. Lang kon de Belgische echter niet van haar voorsprong genieten, met enkele kanonskogels - hard meppen kan Lapko inderdaad - zette het nummer 72 van de wereld orde op zaken. 2-2, alles te herdoen. (lees onder de foto verder)

Mertens schakelde vervolgens een versnelling hoger, terwijl het vizier van Lapko met de seconde precisie miste. Liefst 16 'unforced errors' na zes spelletjes, dat kan tellen. Onze landgenote profiteerde, kaapte opnieuw de opslag van haar tegenstreefster weg en bevestigde dit keer wél de break. 2-4. Lapko was van slag. Mertens won nadien vrij eenvoudig haar eigen opslagspel, en nieuwe break later sleepte ze feilloos de eerste set in de wacht. 2-6.

Strycova

De tweede set begon identiek aan de eerste. Mertens haalde niet zonder moeite haar eerste opslagspel binnen waarna ze vliegensvlug door de service van Lapko ging. De eerste frustraties bij de Wit-Russische borrelden op, het sein voor de Belgische om flink vernieling te zaaien. Met een vierde Belgische ace stoomde ze naar een 0-3, waarna ze opnieuw de service van de twintigjarige afsnoepte. Mertens keek niet meer achterom, amper vijf minuten later was de 'love game' dan ook een feit. 0-6. Een flinke opsteker na de moeilijke opener tegen Nara.

In de derde ronde wacht nu met de Tsjechische Barbora Strycova de nummer 23 van de wereld. Ook Strycova hield het kort in de hitte op Flushing Meadows, want ze gunde de Spaanse Lara Arruabarrena (WTA 85) slechts één game: 6-0 en 6-1 na 1 uur en 7 minuten. Mertens en Strycova stonden nog nooit eerder tegenover mekaar.