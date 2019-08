Elise Mertens stoot door naar achtste finales US Open na winst tegen Petkovic AB

31 augustus 2019

17u46 2 US Open Elise Mertens (WTA-26) heeft het in de derde ronde van de US Open gehaald van Andrea Petkovic (WTA-88). Onze landgenote versloeg de Duitse met twee keer 6-3 en stoot door naar de achtste finales.

Elise Mertens begon uitstekend aan de partij. In ‘no time’ ging ze naar een 3-0-voorsprong. In het eerste spelletje ging ze met agressief tennis meteen door de opslag van Petkovic. En ook op haar eigen service liet Mertens geen steek vallen. Ze zette die lijn door en pakte ook meteen een tweede break. Vliegende start van Mertens.

En toch moest ze de vierde game aan Petkovic laten. De Duitse ging door de opslag van onze landgenote en tankte vertrouwen. Ook het volgende spelletje ging naar de nummer 88 van de wereld: 3-2. Beide speelsters pakten vervolgens hun opslagspel en kwamen op 4-3. Mertens won de volgende twee games en daarmee ook de eerste set met 6-3.

In de tweede set begon Mertens opnieuw sterk en pakte ze al snel de eerste game. Vervolgens ging ze na een van de weinige lange spelletjes door de opslag van Petkovic, die meteen daarna hetzelfde deed: 2-1. Het verloren opslagspel bracht Mertens niet van de wijs. Ze schakelde een versnelling hoger en liep uit tot 4-1. Petkovic vocht terug en kwam tot nog tot op 5-3, maar Mertens maakte het uiteindelijk af: 6-3, net als in de eerste set. Ze stoot zo door naar de achtste finales. Daarin komt Mertens de Amerikaanse Kristie Ahn (WTA-141) of de Letse Jeļena Ostapenko (WTA-77) tegen.