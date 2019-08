Elise Mertens sleutelde één week voor US Open met succes nog aan opslag: “Nodig om pijnvrij te spelen” Filip Dewulf in de Verenigde Staten

28 augustus 2019

07u07

Bron: Eigen berichtgeving 0

De Zwitserse Jil Teichmann kon Elise Mertens weinig in de weg leggen in de eerste ronde van de US Open. “Ik had een goede dag”, reageerde onze 23-jarige landgenote. “De service liep goed en ik speelde agressief op die eerste, tweede en derde bal. Dat maakte het verschil, want Teichmann is iemand die graag in de rally zit.” Een ideaal begin dus van het laatste grandslamtoernooi van het jaar, de schouderproblemen lijken zo goed als verleden tijd. “Ik heb mijn opslagritme vorige week wat veranderd. Sinds vrijdag ben ik er dan ook punten mee gaan spelen. Ik heb het ritme gevonden van die opslag. Die verandering was nodig om pijnvrij te spelen.”

Nu volgt in de tweede ronde Kristyna Pliskova (WTA 82), die Diane Parry (WTA 277) klopte in twee sets. “Pliskova is een linkshandige en heeft een goede service. Ze is misschien iets minder beweeglijk, waardoor ik ook vandaag agressief moet spelen.”