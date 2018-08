Elise Mertens overwint dipje tegen Tsjechische ervaren rot en heeft vierde ronde US Open in het vizier GVS

31 augustus 2018

17u58 0 US Open Elise Mertens (WTA 15) staat met één been in de vierde ronde van de US Open. Tegen de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 22) sleepte onze Belgische nummer één de eerste set in de wacht: 3-6.

De eerste echt test voor onze landgenote in New York. Niet enkel staan beide dames in elkaars buurt op de WTA-ranking, Strycova is met haar 32 lentes - ze is tien jaar ouder dan Mertens - bovendien een ervaren rot die al heel wat watertjes doorzwom. Toch keken ze elkaar nog nooit in de ogen. "Elise zal haar niveau moeten opkrikken, anders wordt het moeilijk", stelde coach Kindlmann vooraf.

Set 1

Die raad viel niet in dovemansoren. Ze pakte haar eigen opslag waarna ze de Tsjechische meteen bij de keel greep. Onder meer via een fenomenale return versierde ze zelfs twee breakkansen, maar Strycova trekt ook haar streng in het dubbelspel en weerde niet toevallig keer op keer het gevaar met serve en volley.

Geen probleem, twee spelletjes later ging onze Belgische nummer één wél door de opslag van haar opponente. Met gevarieerd maar vooral gedurfd tennis dwong ze drie breakkansen af, de tweede was na een lepe slice de goede. 1-3. De frustraties bij Strycova borrelden al op - niet de eerste keer in haar carrière. (lees onder de foto verder)

Maar het hielp het nummer 22 van de wereld blijkbaar wel. Al mocht Mertens toch vooral de hand in eigen boezem steken. De slordigheden bij onze Belgische nummer één stapelden zich prompt op, de ongedwongen fouten liepen in een mum van tijd op tot 13 stuks. De rebreak was dan ook logisch: 3-4.

Een inzinking die ze gelukkig snel te boven kwam. Mertens ging opnieuw goed in de baan spelen, na een dubbele fout van Strycova was een nieuwe break een feit en mocht Mertens serveren voor de set. Dat deed ze met verve: 3-6.