Elise Mertens naar tweede ronde in Cincinnati - US Open geeft wildcards aan Wawrinka, Kuznetsova en Azarenka

14 augustus 2018

Elise Mertens (WTA-14) heeft zich voor de zestiende finales van het WTA-toernooi van Cincinnati (2.874.299 dollar) geplaatst. De 22-jarige Limburgse, vijftiende reekshoofd op het hardcourt in Ohio, nam in de eerste ronde in anderhalf uur met 7-4 en 6-2 de maat van de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA-29).

Om een plaats in de achtste finales staat Mertens voor het eerst in haar carrière tegenover Rebecca Peterson (WTA-72). Die 23-jarige Zweedse kwalificatiespeelster schakelde maandag de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA-54) in 1 uur en 59 minuten met 2-6, 6-4 en 6-1 uit.

US Open geeft wildcards aan Wawrinka, Kuznetsova en Azarenka

De organisatie van de US Open, traditioneel het laatste Grand Slam van het seizoen, heeft voor de 50ste editie wildcards uitgedeeld aan de Zwitser Stan Wawrinka (ATP-151), de Russische Svetlana Kuznetsova (WTA-88) en de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-87).

De 33-jarige Wawrinka was in 2016 nog winnaar van het toernooi. Vorig jaar moest hij verstek laten gaan wegens een knieblessure, waardoor zijn seizoen er eind augustus al opzat. Op de wereldranglijst is hij naar de 151e plaats afgezakt.

Kuznetsova won de US Open in 2004. Azarenka was twee jaar op rij finaliste, in 2012 en 2013. Het laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen start op maandag 27 augustus.