Elise Mertens naar kwartfinales US Open na demonstratie tegen ‘s werelds nummer vier Kenin: “Dit betekent veel voor mij” Filip Dewulf

08 september 2020

05u23 4 US Open Elise Mertens (WTA 18) bereikte vannacht haar derde grandslamkwartfinale op de US Open na een demonstratie (6-3, 6-3) tegen Australian Open-winnares Sofia Kenin (WTA 4). Morgen wacht Victoria Azarenka (WTA 26) .

Elise Mertens was vanzelfsprekend opgetogen na haar quasi perfecte nacht in het lege Arthur Ashe Stadium. “Ik was heel agressief vanaf de eerste bal”, lachte de Limburgse. “Zij brengt veel ballen terug en kan van overal hoeken maken. Ik probeerde veelal in de baan te stappen. Mijn eerste service werkte (zeven aces) en dat was een groot voordeel.”

In haar twee vorige duels met de 21-jarige Amerikaanse trok Mertens telkens nipt aan het kortste eind. “Ik heb naar die vorige partij (in Wuhan, red) gekeken, daar kan je altijd dingen uit leren”, wist Mertens. “Het hielp me alleszins om de focus te bewaren tot het einde.”

Dat slot was opvallend sereen van onze landgenote. Ondanks dat Kenin verwoede pogingen deed om terug in de match te komen serveerde Mertens deze achtste finale simpel uit. “Op het einde was er toch wat stress”, moest ze toegeven. “Maar ik heb punt per punt gespeeld en ben maar wat blij dat ik opnieuw in de kwartfinale sta.”

“Dit betekent veel voor mij”

Vorig jaar was dat haar eindstation, maar toen speelde ze tegen de latere winnares Bianca Andreescu. Nu staat ze tegenover tweevoudige grandslamkampioene Victoria Azarenka. Daar liggen mogelijkheden. “Maar zij heeft in Cincinnati gewonnen en is dus ‘on fire’!”, wist Mertens. “Ach, dit betekent veel voor mij. Er gebeuren zoveel dingen in de wereld, ik ben gewoon heel blij dat ik terug mijn ding kan doen.”

Het is voor Mertens de vijfde deelname aan de US Open. Vorig jaar pakte Mertens in het dubbelspel aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka de eindzege. In deze editie werden Mertens en Sabalenka uitgeschakeld in de kwartfinales.