Elise Mertens mept zich in twee sets naar achtste finales op US Open XC

05 september 2020

20u32

Bron: Belga 1 US Open Elise Mertens (WTA 18) heeft zich geplaatst voor de achtste finales op de US Open. De Limburgse rekende na twee sets af met de Amerikaanse Catherine McNally (WTA 124): 7-5 en 6-1.

Belgiës nummer 1 zat in de eerste set in een penibele situatie bij 4-5 voor de 18-jarige McNally. De Amerikaanse tiener kreeg twee setpunten op de opslag van Mertens, maar onze landgenote wist die telkens weg te werken. Meteen daarna ging Mertens door de service van McNally, om door te stomen naar 7-5.

De veer was in de tweede set gebroken bij McNally. De Amerikaanse moest drie opslagspelletjes inleveren, waardoor Mertens het makkelijk met 6-1 haalde.

Mertens moves on.



The 🇧🇪 is back into Round 4 at the #USOpen pic.twitter.com/wdF9CG2KPf US Open Tennis(@ usopen) link

In de volgende ronde op Flushing Meadows in New York wacht een duel met de winnares van de confrontatie tussen het Amerikaanse tweede reekshoofd Sofia Kenin (WTA 4) en de Tunesische Ons Jabeur (WTA 31).

Mertens is de laatste Belgische die nog in de running is in het enkelspel bij de vrouwen. Eerder sneuvelden Ysaline Bonaventure (WTA 121) en Kirsten Flipkens (WTA 72) in de tweede ronde. Greet Minnen (WTA 107), Yanina Wickmayer (WTA 146), Alison Van Uytvanck (WTA 60) en Kim Clijsters werden uitgeschakeld in de openingsronde.

Het is voor Mertens de vijfde deelname aan de US Open. Vorig jaar bereikte ze de kwartfinales, haar beste resultaat tot nog toe. In het dubbelspel pakte ze, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, de eindzege in 2019. Ook dit jaar is het duo van de partij. Later op de dag spelen ze in de tweede ronde tegen de Amerikaanse tandem Jessica Pegula/Shelby Rogers.

Lees ook: Djokovic haalt uit naar coronabeleid van US Open: “Er zijn veel inconsistenties”