Elise Mertens maakt einde aan sprookje van Ahn en zit in kwartfinales op US Open FDW/TLB

02 september 2019

23u58 8 US Open Elise Mertens (WTA 26) zit in de kwartfinales van de US Open. Onze landgenote haalde het in de 1/8ste finales makkelijk van thuisspeelster Kristie Ahn (WTA 141), het werd 1-6 en 1-6. In de kwartfinales wacht een duel met de winnares van de partij tussen de Canadese Bianca Andreescu (WTA-15) en de Amerikaanse Taylor Towsend (WTA-116).

Ahn speelde 11 jaar geleden als amper zestienjarig talentje haar eerste grandslamwedstrijd op de hoofdtabel van de US Open. Vorig jaar op de Australian Open volgde nummer twee en op Wimbledon dit jaar nummer drie. Een decennium lang ploeterde Ahn zich door de lagere categorieën van toernooien, in zoverre dat haar ouders er openlijk voor pleitten dat ze haar rackets aan de haak zou hangen en haar intellectuele kwaliteiten - Ahn haalde in 2014 een diploma in wetenschappen en technologie aan de universiteit van Stanford - te gelde zou maken.

Maar Ahn klampte aan en zag haar doorzettingsvermogen op deze US Open verzilverd worden met een eerste grandslamzege en zelfs een plaats in de achtste finale. Met haar cheque van 280.000 dollar (254.775 euro) vergaarde ze al meer dan de helft van het totaal aan prijzengeld dat ze over haar hele carrière won.

Maar het werd vandaag al snel duidelijk dat het sprookje van Ahn zou eindigen tegen Elise Mertens. De Limburgse schoot verschroeiend uit de startblokken en stond in geen tijd 0-3 voor. De Amerikaanse knokte zich naar 1-3, maar dat zou het enige spelletje worden dat ze kon pakken in de eerste set. Mertens stoomde door en na amper een half uur stond er al een 1-6-stand op het scorebord.

Ahn had het knap lastig om een antwoord te vinden op het tennis van Mertens. In het eerste game van de tweede set ging de Limburgse meteen weer door de service van de 27-jarige Amerikaanse met de Koreaanse roots en die break bevestigde Mertens daarna ook: 0-2. Ahn kon daarna wel haar opslagspelletje behouden en het werd zo 1-2. Maar daarna nam Mertens toch weer nadrukkelijk de bovenhand. Bij 1-3 ging ze opnieuw door de service van de thuisspeelster en ze stoomde dan in sneltempo door naar 1-5. Ahn moest zo met de rug tegen de muur serveren en dat liep niet van een leien dakje. Ze moest opnieuw haar service prijsgeven en zo eindigde ook de tweede set op 1-6. Mertens met de vingers in de neus naar de kwartfinales.

Om een plaats bij de laatste vier neemt Mertens het op tegen de winnares van de partij tussen de Canadese Bianca Andreescu (WTA-15) en de Amerikaanse Taylor Towsend (WTA-116). Mertens kan zich voor de tweede keer in haar carrière voor de halve finales van een Grand Slam plaatsen. Vorig jaar deed ze dat op het Australian Open.