Elise Mertens maakt af waar ze aan begon, ook David Goffin stoot door op US Open: “Dit is veelbelovend voor rest van het toernooi” NVE/SVL

05 september 2020

09u51

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 2 US Open Twee op twee voor de Belgen op de US Open gisteren. Elise Mertens won haar uitgestelde partij van de Spaanse Sara Sorribes (WTA 82), terwijl David Goffin aan drie sets genoeg had om Filip Krajinovic (ATP 26) naar huis te sturen. Voor Goffin al de vierde keer op rij dat hij de vierde ronde haalt, Elise Mertens staat dan weer voor de derde keer op rij in de derde ronde.

In de tweede ronde op Flushing Meadows in het Amerikaanse New York haalde de 24-jarige Elise Mertens het in twee sets van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 82): 6-3 en 7-5 na 2 uur en 13 minuten, in een wedstrijd die gespreid moest worden over twee speeldagen.

Gisteren werd het duel nog bij een 6-3- en 1-0-stand in het voordeel van Mertens stilgelegd vanwege de regenval in New York. Bij de hervatting vandaag liet Mertens zich nog bijna in de luren leggen door de Spaanse. In set twee kwam ze 3-5 achter, om vervolgens alsnog vier games op rij te winnen en de kwalificatie voor de derde ronde veilig te stellen. Daarin neemt ze het zaterdag reeds op tegen de Amerikaanse Catherine McNally (WTA 124), die het eerder verrassend haalde van Ekaterina Alexandrova (WTA 29). De Russin kegelde in de openingsronde Kim Clijsters uit het toernooi.

Mertens is de laatste Belgische die nog in de running is in het enkelspel bij de vrouwen. Donderdag verloor Ysaline Bonaventure (WTA 121) haar tweederondepartij met 7-6 (7/4) en 6-3 van de Française Alizé Cornet (WTA 56). Ook Kirsten Flipkens (WTA 72) sneuvelde in de tweede ronde. Greet Minnen (WTA 107), Yanina Wickmayer (WTA 146), Alison Van Uytvanck (WTA 60) en Kim Clijsters werden uitgeschakeld in de openingsronde.

Het is voor Mertens haar vijfde deelname aan de US Open. Vorig jaar bereikte ze de kwartfinales. In het dubbelspel pakte ze, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, de eindzege. Ook dit jaar neemt het duo deel in het dubbelspel.

Goffin naar 1/8e finale: “Agressieve druk maakte het verschil”

Naast Elise Mertens stond er nog een andere Belg op het veld in New York vandaag. David Goffin kende weinig problemen met de Serviër Filip Krajinovic. Vooral in de eerste set was het verschil enorm. De 29-jarige Goffin won met 6-1 en gunde een wisselvallige Krajinovic geen enkele game op eigen opslag. Ook de andere twee sets gingen naar onze landgenoot: 7-6 en 6-4.

Door zijn zege staat Goffin in de 1/8e finales. Dat is al voor de vierde keer in vier jaar tijd. Of hoe het toernooi in New York een kolfje naar de hand van onze landgenoot is. In die volgende ronde zal hij geen cadeau’s moeten verwachten, hij neemt het op tegen Denis Shapovalov (ATP 17).

“Ik ben vooral heel tevreden met de manier waarop ik gespeeld heb”, bekende Goffin na afloop. “Ik wist dat Krajinovic een sterke tegenstander zou zijn die voor problemen kan zorgen. Ik was dan ook klaar voor een echte strijd. Vorige week nog had hij droogjes afgerekend met Dominic Thiem, dus ik wist dat ik op niveau moest zijn. Dat lukte ook, zelfs van in het wedstrijdbegin. De bedoeling was om agressieve returns te spelen op zijn service en daar slaagde ik in. Ik zette hem onder druk en maakte het verschil. Dit is veelbelovend voor het vervolg van het toernooi.”

De 29-jarige Goffin neemt voor de negende keer deel aan het grandslamtoernooi op Flushing Meadows. Voor de vierde keer op rij staat hij er in de achtste finales, maar dat was telkens het eindstation. De US Open is zo de enige Grand Slam waar Goffin nog nooit de laatste acht kon bereiken. Deze keer zal hij in de achtste finales voorbij de Canadees Denis Shapovalov (ATP 17) moeten zien te geraken. “Daar hoop ik natuurlijk op. Shapovalov, dat is wat anders dan Djokovic of Federer. Ik klopte hem in ons laatste duel, maar hij heeft heeft sindsdien stappen gezet.”

Shapovalov: “Verwacht opnieuw felle strijd met Goffin”

Denis Shapovalov (ATP 17) zal zondag in New York de tegenstrever zijn van David Goffin voor een plaats in de achtste finales van de US Open. In het Arthur Ashe-stadium won de Canadees van 21 jaar van de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 25). Het werd 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (7/4) en 6-2. Fritz, een jaar ouder dan Shapovalov, serveerde bij 5-4 in de vierde set voor winst.

Het zal voor de tweede keer zijn dat Shapovalov en Goffin elkaar bekampen. De eerste keer was op het toernooi in Tokio afgelopen herfst. Goffin, die hoopt om voor het eerst in zijn carrière de kwartfinales te bereiken op Flushing Meadows, won in Tokio met met 7-6 (7/5), 7-6 (7/2).

Shapovalov speelde nu al dertien sets in drie wedstrijden. “Ik ben natuurlijk moe na een vijfsetter. Dat is maar normaal. Maar ik ben vooral heel opgewonden dat ik in de achtste finales zit. De onderbreking is ook zo lang geweest dat ik me nog altijd heel fris voel, ook al heb ik links en rechts een beetje pijn. David zal weer een taaie speler zijn. De vorige keer in Tokio was het heel nipt. Ik verwacht opnieuw een felle strijd.”