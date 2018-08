Elise Mertens krijgt na intense match Tsjechische ervaren rot op de knieën en geeft in vierde ronde US Open titelverdedigster partij GVS

31 augustus 2018

19u14 10 US Open Elise Mertens (WTA 15) is geslaagd voor haar eerste echt test op de US Open. In de derde ronde in New York versloeg ze na een intens duel de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 23) in twee sets: 3-6 en 6-7 (4/7). In de vierde ronde wacht de Amerikaanse titelverdedigster Sloane Stephens (WTA 3).

De eerste echt test voor onze landgenote in New York. Niet enkel staan beide dames in elkaars buurt op de WTA-ranking, Strycova is met haar 32 lentes - ze is tien jaar ouder dan Mertens - bovendien een ervaren rot die al heel wat watertjes doorzwom. Toch keken ze elkaar nog nooit in de ogen. "Elise zal haar niveau moeten opkrikken, anders wordt het moeilijk", stelde coach Kindlmann vooraf.

Dipje

Die raad viel niet in dovemansoren. Ze pakte haar eigen opslag waarna ze de Tsjechische meteen bij de keel greep. Onder meer via een fenomenale return versierde ze zelfs twee breakkansen, maar Strycova trekt ook haar streng in het dubbelspel en weerde niet toevallig keer op keer het gevaar met serve en volley.

Geen probleem, twee spelletjes later ging onze Belgische nummer één wél door de opslag van haar opponente. Met gevarieerd maar vooral gedurfd tennis dwong ze drie breakkansen af, de tweede was na een lepe slice de goede. 1-3. De frustraties bij Strycova borrelden al op - niet de eerste keer in haar carrière. (lees onder de foto verder)

Maar het hielp het nummer 23 van de wereld blijkbaar wel. Al mocht Mertens toch vooral de hand in eigen boezem steken. De slordigheden bij onze Belgische nummer één stapelden zich prompt op, de ongedwongen fouten liepen in een mum van tijd op tot 13 stuks. De rebreak was dan ook logisch: 3-4.

Een inzinking die ze gelukkig snel te boven kwam. Mertens ging opnieuw goed in de baan spelen, na een dubbele fout van Strycova was een nieuwe break een feit en mocht Mertens serveren voor de set. Dat deed ze met verve: 3-6. (lees onder de foto verder)

Amerikaanse titelverdedigster?

In de tweede set schoot Elise Mertens allerminst goed uit de startblokken. Bij een 1-0-achterstand forceerde Strycova een breakpunt, maar onze landgenote schoot net op tijd wakker om orde op zaken te stellen. Eerst het gevaar wegwerken, nadien op kousenvoeten zelf de service van de Tsjechische afsnoepen. De break in de tweede set was dus snel een feit, het moeilijkste werk achter de rug. Zo leek.

Want haar tegenstrever legde zich niet zomaar bij een nederlaag neer. Bij een 3-4-stand knutselde Strycova opeens twee breakkansen in elkaar, mét succes. Net als in de eerste set kende onze Belgische dus een dipje. Even snel leek ze dat euvel te overwinnen, maar Mertens liet zomaar vier breakkansen onbenut. 4-4. (lees onder de foto verder)

En het vertrouwen bij de Tsjechische nam met de minuut toe. Ze duwde Mertens tegen de achterlijn en kreeg bij een 6-5-stand zowaar vier setpunten. Na negen minuten zweten en bikkelen weerde onze landgenote het gevaar: 6-6 en tiebreak.

Daarin liep Strycova uit tot 3-1, maar Mertens knokte terug: 3-3. Enkele tellen later ging ze door de opslag van haar tegenstandster, een kloofje die ze niet meer uit handen gaf. 6-7 (4/7). Puffen, zwoegen en blazen, maar uiteindelijk tóch winnen. In de vierde ronde wacht de Amerikaanse titelverdedigster Sloane Stephens (WTA 3). Zij schakelde de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 79) uit.