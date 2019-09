Elise Mertens krijgt Canadese knaller net niet klein maar mag US Open met opgeheven hoofd verlaten Filip Dewulf in New York

05 september 2019

03u38 0 US Open Elise Mertens (WTA 26) speelde een fantastische match maar zelfs dat bleek niet voldoende om topper (in spe) Bianca Andreescu (WTA 15) uit te tellen. Met 3-6, 6-2, 6-3 plaatste de negentienjarige Canadese zich voor haar allereerste halve finale op de US Open. Mertens mag ontgoocheld maar met opgeheven hoofd naar huis.

De marathon waarmee Matteo Berrettini en Gaël Monfils het Arthur Ashe Stadium bijna vier uur in de ban hielden zorgde ervoor dat het publiek van de dagsessie er eerst uit moest om plaats te maken voor het avondpubliek.

Daardoor was de 23.00 zitjes tellende arena amper gevuld toen Elise Mertens en Bianca Andreescu hun opwachting maakten. De 23-jarige Limburgse had daar minder last van dan haar, ondanks de hoge luchtvochtigheid, moeilijk onder stoom komende tegenstandster. Mertens ging bij 2-1 door de Canadese opslag en speelde van dan af op een uitzonderlijk hoog niveau. Slim de harde slagen van Andreescu counterend en zelf zuiver en attent tennissend. Het complete plaatje. Met een ace maakte ze er 6-3 van na 40 minuten. Niet veel ‘kenners’ die dat hadden zien aankomen.

De (mentale) kracht van Andreescu begon begin tweede set zichtbaar te worden en Mertens moest breakpunten en ook opslagverlies toestaan. Ze knokte zich nog even terug en leek zelfs de kans te hebben om de titelkanshebster helemaal uit te tellen. Helaas. Via 2-4 ging het naar setwinst voor het vijftiende reekshoofd die haar foutenlast min of meer onder controle kreeg.

Een luide ‘Come on! Lets Go!’ moest dat onderstrepen terwijl er bij Mertens meer en meer vragende blikkende naar haar box gericht werden. Beide dames verlieten de baan om de doordrenkte kledij te wisselen en even de gedachten te ordenen alvorens aan de derde set te beginnen. “Elise speelde heel goed en ik werd wat geïrriteerd”, gaf Andreescu achteraf toe. “Ik moest dus kalm blijven en mijn tactiek volgen, wat echt wel geholpen heeft in de tweede en derde set.”

Mertens ging bij de start van die beslissende set nog snel even door haar notities. Maar het was Andreescu die met enkele trucjes uit haar eigen boek naar boven kwam. Met dropshots, netaanvallen en af en toe wat rauwe power toonde ze wat ze allemaal in haar mars heeft. Mertens liet niet begaan en werkte zich mooi, en met evenveel variatie, in het spoor van de getalenteerde teenager. Tot 3-4.

Met een laatste krachtinspanning liet Andreescu Mertens ter plaatse om na iets meer dan twee uur schitterend tennis naar haar eerste halve finale op de U.S Open te trekken. “Dit is gek”, zei Andreescu. “Een jaar geleden stond ik hier nog in de kwalificaties. Ik ben sprakeloos. Iemand moet me eens pitsen, is dit het echte leven?”

Na een ietwat wisselvallig jaar was dit een uitstekende US Open voor Mertens die enkel gestopt werd door een toekomstige nummer een van de wereld. Mertens kan dus met een goed gevoel de laatste maanden van dit seizoen ingaan waar ze bovendien amper WTA-punten te verdedigen heeft. Haar ranking, 24ste volgende maandag, zal er wel bij varen.