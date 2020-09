Elise Mertens grijpt naast ticket voor halve finales US Open IB

10 september 2020

02u42

Bron: Belga 0 US Open Elise Mertens (WTA 18) is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de halve finales van de US Open. De 24-jarige Limburgse ging woensdagavond (lokale tijd) in New York in de kwartfinale onderuit tegen de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 27).

Mertens, het zestiende reekshoofd, verloor in het Arthur Ashe Stadium na 1 uur en 13 minuten met 6-1, 6-0.

Het was (in het enkel) het eerste onderlinge duel tussen beide tennissters. Azarenka, 31, is een voormalig nummer één van de wereld. Ze won al twee keer de Australian Open (in 2012 en 2013) en is tweevoudig runner-up op de US Open (ook in 2012 en 2013).

In de halve finales neemt Azarenka het op tegen Serena Williams (WTA 8). De Amerikaanse, zesvoudig winnares van de US Open, zette eerder op de dag de Bulgaarse Tsvetana Pironkova (geen ranking) opzij met 4-6, 6-3 en 6-2. De andere halve finale wordt een duel tussen de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 41) en de Japanse Naomi Osaka (WTA 9).

Net als vorig jaar strandt Elise Mertens in de kwartfinales van de US Open. Toen was de latere eindlaureate Bianca Andreescu te sterk.

Voorlopig blijft de Limburgse op grandslamtoernooien op één halve finale (in het enkel) steken. Begin 2018 stootte ze op de Australian Open door tot de laatste vier.