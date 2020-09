Elise Mertens en Aryna Sabalenka plaatsen zich op US Open voor kwartfinales dubbelspel XC

06 september 2020

08u09

Bron: Belga 0 US Open Elise Mertens heeft zich aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op de US Open.

Mertens en Sabalenka, de titelverdedigers en tweede reekshoofden, versloegen de Amerikaanse tandem Jessica Pegula/Shelby Rogers in 2 sets met 3-6 en 6-7(5). In de kwartfinales treffen ze de Russin Vera Zvonareva en de Duitse Laura Siegemund, die door Mertens in de eerste ronde van het enkeltoernooi werd uitgeschakeld.

Eerder op de dag plaatste Elise Mertens (WTA 18) zich voor de achtste finales van het enkelspel. Het zestiende reekshoofd versloeg in de derde ronde de Amerikaanse Catherine McNally (WTA 124) in twee sets: 7-5 en 6-1.

