Elise Mertens bereikt zonder problemen derde ronde US Open Redactie

29 augustus 2019

21u15 1 US Open Elise Mertens (WTA 26) heeft zich geplaatst voor de derde ronde (zestiende finales) van de US Open. De 23-jarige Limburgse klopte in de tweede ronde op het New Yorkse hardcourt de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 86) in tweemaal 6-2. De partij duurde 1 uur en 7 minuten.

Mertens treft in de derde ronde de Duitse Andrea Petkovic (WTA 88), die in tweemaal 6-4 de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6) naar huis stuurde. Vorig jaar bereikte Mertens de achtste finales op het hardcourt van Flushing Meadows. Bij haar eerste twee deelnames, in 2016 en 2017, was ze er in de eerste ronde uitgegaan. Een halve finale op het Australian Open 2018 is haar beste resultaat in een Grand Slam.