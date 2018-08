Elise Mertens analyseert opponente: "Nara speelt altijd goed in New York" - David Goffin opent tegen Italiaanse qualifier LPB

25 augustus 2018

23u03

Bron: Belga 0

Mertens over opponente in eerste ronde: "Nara speelt altijd goed in New York"

Elise Mertens (WTA 15) komt in actie op de US Open. Op terrein 10 kijkt ze vanaf 11 uur lokale tijd (17u in België) de 26-jarige Japanse Kurumi Nara (WTA 98) in de ogen. In hun enige eerdere onderlinge duel trok de 22-jarige Mertens in januari van dit jaar met 6-0 en 6-4 aan het langste eind op het hardcourt in Hobart, waar onze landgenote uiteindelijk de toernooizege op zak stak.

"Nara is een ervaren speelster, die altijd goed speelt in New York. Vorig jaar bereikte ze de derde ronde op de US Open (in de tweede ronde klopte ze de Russin Svetlana Kuznetsova, nvdr.)", stelde de Belgische nummer één. "Op papier lijkt dit een makkelijke loting, maar dat is zeker niet het geval. Ik ga de wedstrijd in Hobart nog eens goed analyseren, om zo nare verrassingen te vermijden."

Mertens kon nog geen enkele wedstrijd winnen op de hoofdtabel van de US Open. In 2016 moest ze bij haar eerste deelname het hoofd buigen voor Garbine Muguruza. Vorig jaar ging ze meteen onderuit tegen Madison Keys, die het tot in de finale schopte. "Op basis van mijn ranking is het bereiken van de tweede week een logisch doel", aldus Mertens. "Maar een grandslamtoernooi is altijd speciaal. Iedereen wil schitteren. Ik focus op mezelf en mijn spel en zal het wedstrijd per wedstrijd bekijken. De voorbije weken heb ik goed gespeeld (halve finale in San José, kwartfinales in Montréal en Cincinnati). Ik hoop dat ik die lijn kan doortrekken. Dan is er veel mogelijk."

Goffin opent tegen Italiaan Gaio op US Open

David Goffin (ATP 10) staat in de eerste ronde van de US Open tegenover de Italiaanse kwalificatiespeler Federico Gaio (ATP 241). Die laatste verzekerde zich van een plaats op de hoofdtabel door in de derde en laatste voorronde de Argentijn Marco Trungelliti (ATP 142) uit te schakelen met 6-7 (4/7), 6-3, 7-6 (7/4). Het wordt het eerste onderlinge duel tussen de 27-jarige Goffin en de 26-jarige Gaio.

Bij winst speelt Goffin tegen de Amerikaan MacKenzie McDonald (ATP 79) of de Nederlander Robin Haase (ATP 48). De Luikenaar is de enige Belgische man op de hoofdtabel in New York. Ruben Bemelmans (ATP 129) verloor in de laatste kwalificatieronde en moet hopen te worden opgevist als 'lucky loser'.

Sabalenka overklast Suarez Navarro in finale WTA New Haven

De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 25) heeft de eindzege in het WTA-toernooi van New Haven (hardcourt/799.000 dollar) op zak gestoken.

De 20-jarige Sabalenka rekende in de eindstrijd na een uur en een kwartier tennis in twee sets (6-1 en 6-4) af met de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 30). Voor de Wit-Russische is het de tweede WTA-titel in haar carrière, na haar zege in Mumbai (2017). Dit jaar verloor ze al de finales in Lugano (tegen Elise Mertens) en Eastbourne (tegen Caroline Wozniacki).

Voor de 29-jarige Suarez Navarro was het haar elfde finale. Ze kon nog maar twee keer een eindstrijd winnen (in Oeiras 2014 en Doha 2016).

Johnson en Medvedev spelen finale Winston-Salem

De Amerikaan Steve Johnson (ATP 34) en de Rus Daniil Medvedev (ATP 57) zijn de finalisten op het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem (hardcourt/691.415 dollar). Johnson, het achtste reekshoofd, versloeg in de halve finale de als tweede geplaatste Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 12) met 6-3, 6-4. Medvedev was met 6-1, 6-1 een maat te groot voor de Japanner Taro Daniel (ATP 76). De 28-jarige Johnson mikt op een vijfde ATP-titel, zijn derde dit jaar (na Houston en Newport). De 22-jarige Medvedev gaat voor een tweede ATP-titel. Begin dit jaar won hij het toernooi van Sydney. In de onderlinge duels leidt de Rus met 3-1.

Suarez Navarro ziet andermaal opponente opgeven

Carla Suarez Navarro (WTA 30) is niet diep moeten gaan om zich te plaatsen voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse New Haven (hardcourt/799.000 dollar). De Spaanse zag in de halve finale haar tegenstandster Monica Puig (WTA 72), de olympisch kampioene van Rio 2016, opgeven bij 4-4 in de eerste set. De 24-jarige Puertoricaanse klaagde over pijn aan de buikspieren.

Suarez Navarro kende deze week al heel wat meeval in New Haven. Zo hoefde ze in de tweede ronde niet in actie te komen na forfait van de Britse Johanna Konta (WTA 46). Een ronde later, in de kwartfinales, gooide de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 5) geblesseerd de handdoek na 6-3-verlies in de eerste set.

In de finale speelt de Spaanse tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 25). Die versloeg de Duitse Julia Görges (WTA 9) met 6-4, 7-6 (7/3). De 29-jarige Suarez Navarro staat voor de elfde keer in een WTA-finale. Van de vorige tien won ze er slechts twee (in Oeiras 2014 en Doha 2016). Voor de 20-jarige Sabalenka, vorige week nog halvefinaliste in Cincinnati, is het haar vierde finale, de derde in 2018. Eerder dit jaar verloor ze in Lugano (tegen Elise Mertens) en in Eastbourne (tegen Caroline Wozniacki). Ze won vorig jaar haar tot dusver enige titel in het Indiase Bombay.