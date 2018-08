Drie Belgen in actie in kwalificaties US Open - Winnares Cincinnati meldt zich ziek af voor New Haven YP

21 augustus 2018

10u36

Bron: Belga 0 US Open De drie Belgen die zich in New York via kwalificaties zullen proberen plaatsen voor de US Open, kennen hun tegenstander. Ruben Bemelmans (ATP 129) kreeg in de eerste kwalificatieronde de Amerikaan Kevin King (ATP 178) voorgeschoteld, Ysaline Bonaventure (WTA 126) en Maryna Zanevska (WTA 219) respectievelijk de Nederlandse Bibiane Schoofs (WTA 182) en de Zwitserse Patty Schnyder (WTA 187).

Bemelmans, zeventiende reekshoofd, bereikte al twee keer eerder de hoofdtabel van de US Open. In 2015 behaalde hij de derde ronde, waar hij sneuvelde tegen de Zwitser Stan Wawrinka, vorig jaar verloor hij in de eerste ronde van de Fransman Lucas Pouille.

Zanevska bereikte in 2014 de eerste ronde op de US Open, maar toen speelde ze nog onder de Oekraïense vlag. Bonaventure haalde nog nooit de hoofdtabel van het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

De US Open vindt plaats van 27 augustus tot 9 september. De loting voor de hoofdtabel is voorzien voor aanstaande vrijdag.

Ook Kiki Bertens meldt zich op valreep af voor WTA New Haven

Kiki Bertens (WTA-13) heeft zich op de valreep afgemeld voor het WTA-toernooi van New Haven (799.000 dollar). De winnares van het prestigieuze toernooi van Cincinnati is volgens de organisatie ziek. Bertens zou deze avond aantreden tegen de Estlandse Anett Kontaveit (WTA-28), die ze vorige week nog versloeg in Cincinnati.

Uit de kwalificaties werd de Française Pauline Parmentier (WTA-71) als lucky loser opgevist om Kontaveit partij te geven.

Maandag meldde ook 's werelds nummer een Simona Halep, die zondag in de finale met 2-6, 7-6 (8/6) en 6-2 verloor van Bertens, af voor het Connecticut Open. De Roemeense haalde daarvoor een achillespeesblessure aan. Zij werd op de hoofdtabel vervangen door de Zwitserse lucky loser Belinda Bencic (WTA-43), die meteen in de tweede ronde start.