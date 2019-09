Djokovic verlengt titel niet op US Open: Serviër geeft geblesseerd op ODBS

Novak Djokovic heeft zijn titel op de US Open niet weten te prolongeren. De Servische tennisser gaf in de achtste finale op vanwege een blessure. Op dat moment leidde de Zwitser Stan Wawrinka, die twee sets had gewonnen en ook in de derde op voorsprong stond: 6-4, 7-5 en 2-1. Djokovic had vanaf het begin van het toernooi al te kampen met een pijnlijke schouder. In de tweede set van de wedstrijd in het Arthur Ashe Stadium leek hij zijn draai gevonden te hebben. Daarin kwam de 32-jarige Serviër op een 4-1 voorsprong, die de nummer 1 van de plaatsingslijst in New York wel weer uit handen gaf. Wawrinka treft in de kwartfinale de Rus Daniil Medvedev, die in vier sets te sterk was voor de Duitser Dominik Köpfer: 3-6 6-3 6-2 7-6 (2).

Serena tegen Wang in kwartfinale

Serena Williams (WTA-8) gaat vlot richting kwartfinales. De voormalige nummer een van de wereld won in 1 uur en 32 minuten met 6-3 en 6-4 van de Kroatische Petra Martic (WTA-22). Om een plaats bij de laatste vier neemt Williams het op tegen de Chinese Wang Qiang (WTA-18), die de Australische nummer twee van de wereld Ashleigh Barty met 6-2 en 6-4 het nakijken gaf. Williams gaat in New York voor een zevende titel, na 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014. Vorig jaar was ze net als in 2001 en 2011 runner-up.

Konta klopt Pliskova

‘s Werelds nummer drie Karolina Pliskova, in 2016 verliezend finaliste, zal ook dit jaar geen Grand Slam winnen. De 27-jarige Tsjechische liet zich verrassen door de Britse Johanna Konta (WTA-16). Die won in 2 uur en 20 minuten met 6-7 (1/7), 6-3 en 7-5. De volgende tegenstandster voor de 28-jarige Konta komt uit de partij tussen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-5) en de Amerikaanse Madison Keys (WTA-9).