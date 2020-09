Djokovic spreekt voor eerst na incident op US Open: “Kan niet beloven dat ik het niet nog eens ga doen” ODBS

15 september 2020

11u58 1 US Open Novak Djokovic (33) heeft voor het eerst gesproken nadat hij uit de US Open werd gegooid omdat hij lijnrechter Laura Clark had geraakt met een uit ergernis weggeslagen bal. “Soms heb ik van die woedeuitbarstingen en ik kan niet beloven dat het niet nog eens zal gebeuren. Maar ik ga mijn best doen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Djokovic, die gisteren de 286 weken op nummer één van Pete Sampras evenaarde, vertoeft in Rome voor de Italian Open waar hij in de eerste ronde een vrijgeleide krijgt. Eén week nadat de viervoudige winnaar van de US Open als een dief in de nacht New York de rug had toegekeerd. “Het was heel moeilijk om het toernooi zo te verlaten. Bijzonder moeilijk om die diskwalificatie te accepteren. Ik vertoefde enkele dagen echt in shock en was er niet goed van.”

“Ik ben Laura wel meteen gaan vragen of alles goed was met haar, wat ze me bevestigde. Maar natuurlijk weet ik ook wel: als je de bal zó raakt kan die tegen iemand op de court vliegen. Ook al was het volledig onbedoeld en onverwacht wat ik deed, de regels zijn wat ze zijn en die moet ik volgen. Het komt er nu op aan de draad terug op te pikken. Hier in Rome krijg ik mijn eerste kans. Ik denk niet dat het incident me zal achtervolgen. Toch zeker niet tijdens de rally’s.”

Op de court sta je er helemaal alleen voor. Die druk en intensiteit is niet te onderschatten Novak Djokovic

Djokovic, tot voor die achtste finale op Flushing Meadows nog ongeslagen in 2020, beseft dat hij een man is met kort lontje. Zelfkennis. “Ik heb nu eenmaal soms van die woedeuitbarstingen. Dat soort speler ben ik altijd geweest en zal ik altijd zijn”, aldus de Serviër. “Door mijn carrière heen heb ik die aanvallen al wat beter leren beheersen, zeker omdat ik toch ook al de nodige tegenslagen gekend heb. Maar op die court sta je er helemaal alleen voor. Die druk en intensiteit is niet te onderschatten. Ik kan dus ook niet beloven dat ik zoiets nooit nog ga doen... ik weet het gewoon niet. Natuurlijk ga ik wel mij best doen het te voorkomen.”

Opvallend was ook hoe Djokovic na de felbesproken exit ervoor pleitte niet met beschuldigende vinger richting Laura Clark te wijzen op de sociale media. “Naast mijn leed is er ook dat van de lijnrechter die de steun van de tennisgemeenschap nodig heeft. Zij heeft alles behalve iets verkeerd gedaan. Wees alsjeblieft lief en vriendelijk voor haar.”

Lees ook. Internationale pers messcherp voor “laffe” Djokovic na historische diskwalificatie: “Hij zeurde als een peuter”

Boris Becker over diskwalificatie Djokovic:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.